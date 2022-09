Meghan Markle se qualifie de « vilain petit canard » au lycée : « J’étais la plus intelligente, pas la jolie »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle a révélé dans son dernier épisode de podcast qu’elle était un “vilain petit canard” au lycée et qu’elle n’avait jamais “personne avec qui s’asseoir” pendant le déjeuner.

Markle s’est entretenue avec Mindy Kaling pour le troisième épisode de son podcast Spotify “Archetypes”.

La duchesse de Sussex a noté qu’elle ne se considérait pas comme ayant une beauté conventionnelle pendant ses années de lycée.

“Écoutez, peut-être pas la beauté conventionnelle car… maintenant, peut-être que cela serait vu comme de beaux cheveux bouclés crépus massifs et un énorme espace dans mes dents qui, euh”, a-t-elle dit avant d’ajouter, “J’étais la plus intelligente. Pour toujours et toujours et toujours et toujours. Et puis, en quelque sorte, j’ai grandi. “

MEGHAN MARKLE DONNE LA PREMIÈRE ADRESSE DEPUIS LA Démission DE SENIOR ROYAL: JE “ME DEMANDAIS SI J’ÉTAIS ASSEZ BON”

Markle, qui a épousé le prince Harry en 2018, a également parlé avec Kaling d’être “un peu solitaire” et “vraiment timide”.

“Mais je n’ai jamais eu personne avec qui m’asseoir au déjeuner. Moi, j’ai toujours été un peu solitaire et vraiment timide et je ne savais pas où j’avais ma place”, a-t-elle expliqué.

Pour lutter contre cela, Markle s’est impliqué dans une poignée d’activités scolaires, notamment en devenant président de plusieurs clubs.

“Et, et donc je suis juste devenue, je me suis dit, d’accord, eh bien, je deviendrai présidente du club multiculturel et présidente de la classe de deuxième année et présidente de ce club et du club français”, a-t-elle déclaré. “Et, et en faisant cela, j’avais des réunions à l’heure du déjeuner. Je n’avais donc pas à me soucier de qui j’allais m’asseoir ou de ce que je ferais parce que j’étais toujours très occupé.”

Kaling a répondu en disant que c’était “bon à savoir” à propos de Markle.

“Cela me rend très émotif. Et c’est, je suis heureux que les gens le sachent parce que je pense que les gens vous voient et ils sont comme, ‘oh, mon Dieu’, comme le mariage, les essayages de couture pour ça et ceci et cela . Et je pense que je ne le savais certainement pas à ton sujet. Et c’est bon à savoir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kaling a expliqué sa propre expérience de se sentir peu attrayante en grandissant. L’humoriste s’est qualifiée de “fille indienne à la peau foncée, en surpoids, à lunettes, dans la banlieue blanche de Boston”.

“Alors, je suis allée au lycée”, a-t-elle dit à Markle. “Pas de petit ami. J’ai entendu parler de mes amis qui s’embrassaient, tombaient amoureux, perdaient leur virginité. Collège. Pareil. Rien. Toujours un spectateur. Regarder des choses.”

“Au fait, j’ai beaucoup appris de cela”, a ajouté Kaling. “J’ai appris à, vous savez, tellement de mes émissions en ce moment parlent de jeunes femmes et de désir et de sentiment d’excitation et de rejet. Et j’ai beaucoup appris de cela.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Markle a commencé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans “General Hospital”. Elle a continué à apparaître dans des émissions et des films tels que “Century City”, “CSI: NY” et “Horrible Bosses”.

Elle est surtout connue pour son passage de sept saisons en tant que Rachel Zane dans “Suits”.

En juillet 2016, elle a commencé à sortir avec le prince Harry et les deux se sont fiancés en novembre 2017. Le couple s’est marié en 2018 et partage deux enfants ensemble. Archie et Lilibet.

Markle et Harry sont de retour en Europe cette semaine pour travailler avec plusieurs associations caritatives. Les membres de la famille royale, qui ont pris du recul par rapport à leurs rôles principaux en 2020, sont apparus pour la première fois au One Young World Summit à Manchester lundi. Markle a prononcé le discours d’ouverture.

Les deux se sont rendus en Allemagne mardi pour l’événement “One Year to Go” des Invictus Games.