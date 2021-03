Suite à des accusations anonymes Meghan Markle assistants royaux intimidés, ceux proches de la royale enceinte aurait dit qu’elle s’attendait à une bagarre après avoir choisi de faire une interview révélatrice avec Oprah Winfrey.

Le mardi 2 mars Les temps publié deux des articles citant des sources anonymes qui affirmaient que Meghan avait harcelé des membres du personnel royal et chassé deux assistants du palais en raison de son comportement présumé.

En réponse, le palais de Buckingham a publié une déclaration le mercredi 3 mars, annonçant que son équipe des ressources humaines enquêterait sur les incidents signalés qui se seraient produits il y a environ deux ans et demi.

« Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations en Les temps suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex, « a déclaré le palais de Buckingham dans le communiqué. » Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si les leçons peuvent être appris. La Maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail. «