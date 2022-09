Meghan Markle s’apprête à passer au nucléaire, mais à qui la faute ? L’expert royal explique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

LONDRES – Les assistants du palais se vengent de la “duchesse difficile” dans un deuxième livre époustouflant détaillant la vie avec la duchesse de Sussex.

Maintenant plus que jamais, Harry et Meghan doivent être soumis à l’examen du public – mais comme toujours dans le monde des deux ex-royaux, ce n’est pas de leur faute.

Pourquoi cela se produit-il maintenant ?

Simplement, les gens parlent et ne se soucient pas de ce qu’ils disent à propos de la famille royale.

MEGHAN MARKLE, LA DUCHESSE “DIFFICILE”, S’EST PLAINTE DE “NE PAS ÊTRE PAYÉE” POUR LA TOURNÉE ROYALE, LES RÉCLAMATIONS DE LIVRES

LE PRINCE HARRY, L’ANCIENNE ÉQUIPE DE MEGHAN MARKLE S’APPELENT LE ‘SUSSEX SURVIVORS CLUB’, REVENDICATIONS DE LIVRE

Tout est vraiment centré sur Meghan, car comme beaucoup de gens le savent, Harry – avant de rencontrer Mme Markle – était parfois un adorable balourd qui charmait le public avec des bouffonneries, aimait être dans l’armée et cherchait quelqu’un à aimer. Si l’on en croit cela, Meghan, comme un missile, selon deux livres maintenant, a recherché le duc avec toute la finesse dont le Terminator serait fier, s’assurant qu’elle s’était suffisamment gélifiée sur lui pour devenir la princesse parfaite. en attente.

C’est un secret de polichinelle ici au Royaume-Uni que la duchesse, qui vivait alors au palais de Kensington, était difficile. Elle était tout sourire pour la caméra, un rôle qu’elle aimait même si elle estimait qu’elle et Harry devraient être payés pour rencontrer et saluer le public qui, en fait, paie déjà pour eux. Mais elle a été déclenchée en 2019 lors de leur tournée en Afrique.

Meghan, vous vous en souviendrez, a même affirmé dans cette interview avec ITV et le bon ami de Harry, le diffuseur Tom Bradby, “Merci d’avoir demandé si je vais bien, car personne ne s’en est soucié jusqu’à présent”, retira ses larmes à travers le maquillage des yeux taché . Ceci, cependant, était un rôle principal car on lui avait déjà dit les questions à l’avance, donc pas de surprise, elle avait perfectionné ce look.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les histoires se répandent maintenant, purement et simplement, parce qu’avant le décès de la reine, elles avaient une sorte de protection, un niveau de respect pour le monarque qui a régné sur nous pendant 70 ans. Harry savait qu’elle était aimée du monde, alors, à 96 ans, personne ne voulait la contrarier.

Maintenant, malheureusement, elle nous a quittés et a laissé derrière elle, tout cela grâce à Meghan et Harry, une enquête sur l’intimidation qui n’a jamais été rendue publique. Maintenant, les personnes impliquées se sentent en colère et trahies. Après tout, ils prétendent que c’est leur vie qui a été affectée et malgré cette enquête, même eux ne savent pas quel en a été le résultat. Ce qu’ils prétendent, c’est que leur vie était un enfer grâce à la duchesse.

L’optique n’a pas l’air géniale car, comme nous le savons, cela ne fera qu’allumer un autre feu de retour de Meghan et Harry. Cependant, laissez-moi vous dire ceci – personne ne croit tout ce que Meghan dit maintenant après ce “mariage secret”, la citation de Nelson Mandela, la liste est vraiment interminable et pour être juste, qui sait quelle est la vraie vérité. Est-ce que Meghan sait vraiment….?

Le paiement des visites royales est simple – dans l’esprit de Meghan, il était parfaitement logique qu’elle attire une foule et s’attende à ce que cette foule la voie, mais de retour au pays du showbiz, où un dollar est gagné sur le dos d’un 30- deuxième clip, qui peut lui reprocher de penser comme ça ?

Le plus gros problème est pourquoi le prince Harry n’a-t-il pas expliqué à sa nouvelle pression ce que la vie de la famille royale implique ? Elle a dit qu’elle était prête à se lancer et le garçon l’a fait, mais encore une fois, le problème pour Meghan était qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas garder les bougies parfumées chères, les chaussures de créateurs, les robes et le maquillage qu’elle pensait être à juste titre les siens. . Une source m’a dit qu’Harry lui avait tout promis car il avait tellement peur de la perdre. Alors encore une fois, est-elle totalement à blâmer? Je veux dire, ici, elle est au pays du luxe, et soudain, il apparaît que la famille royale est aussi serrée que le magasin à un dollar local.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cela ne peut mener qu’à une chose à la fin… un désastre, car les accords qu’ils ont conclus sur le dos de cette connexion royale se tariront et deviendront plus sombres et plus faibles. Bien qu’Harry puisse toujours retourner dans le giron royal, bien que honteux, elle en sortira malheureusement le pire. Malgré les millions gagnés, elle pouvait voir ses rêves de domination mondiale en lambeaux. Quel gâchis ils ont tous les deux tissé pour arriver à cet endroit et pourtant il y a plus à venir, croyez-moi.