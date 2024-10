Le voyage du prince Harry et de Meghan Markle en Australie a ouvert la voie à leur prochaine vie aux États-Unis.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont visité le pays il y a six ans lors d’une tournée royale, ont réalisé qu’ils seraient toujours un rouage dans la famille.

L’historien royal Tim Ewart déclare à Sky News Australia : « La princesse Diana multipliée par deux ».

Tim a ajouté : « Ils ont adoré l’Australie et l’Australie leur a répondu.

« À l’époque des débuts de Meghan et Harry, Meghan a suscité une réaction incroyable de la part du public.

« Si Diana avait été une bouffée d’air frais, c’était Diana multipliée par deux pour Meghan. »

Tim a ajouté : « L’Australie a brisé Harry et Meghan et a été l’un des catalyseurs de leur départ de la famille royale.

« Elle et Harry s’attendaient à recevoir beaucoup plus d’éloges et de reconnaissance grâce à cette tournée royale. »

Pendant ce temps, la journaliste royale Angela Mollard a révélé : « Elle faisait partie d’une grande institution et elle n’en était pas le héros, elle était un rouage et cela est devenu clair (après l’Australie). »