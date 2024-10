Meghan Markle ridiculisée à cause de son important « test de réalité »

La confrontation avec la réalité de Meghan Markle vient de devenir un sujet de grande discussion parmi les experts qui estiment qu’elle voit enfin ce que cela signifie de « ne pas être la star de la série ».

La commentatrice royale Ingrid Seward a lancé de telles accusations à propos de la duchesse, tout en comparant son séjour en Australie avec celui de son mari et de son beau-père.

Elle a tout partagé lors d’une de ses plus récentes interviews avec Le Soleil.

Au cours de cette conversation, elle a affirmé que les derniers jours avaient été « révélateurs » pour elle, surtout en gardant à l’esprit sa première tournée à l’étranger en Australie avec le prince Harry.

Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, le roi Charles fait une visite des Pays-Bas, avec son épouse et la reine Elizabeth.

Cependant, comparée à celle du duc et de la duchesse, Mme Seward estime que Meghan a été « choquée » après avoir « joué le rôle de la princesse » pour apprendre qu’elle n’est pas la « star de la série » et juste un « rouage ». la roue.

L’expert aurait également déclaré: «C’était un voyage monumental lorsque Harry et Meghan sont partis en 2018, et Meghan a annoncé sa grossesse alors qu’elle était là-bas. Je pense que les Australiens ont été très flattés et elle a joué son rôle avec brio. Ils étaient jeunes et frais.

«Je pense que Meghan ne voyait pas les choses comme ça. Je pense qu’elle a apprécié l’adulation. Elle aimait jouer le rôle de la princesse telle qu’elle le voyait.

« Mais je pense aussi que c’était un peu un choc. On lui disait quoi faire. On lui disait où aller et comment le faire. Et elle ne jouait pas le rôle principal », a-t-elle également ajouté avant de signer.