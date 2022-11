Meghan Markle révèle pourquoi elle a arrêté de regarder “The Real Housewives” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Presse d’action/Shutterstock

Même Meghan Markle montres Les vraies femmes au foyer! La duchesse de Sussex, 41 ans, a parlé au patron de Bravo Andy Cohen54 ans, sur le dernier épisode d’elle Archétypes podcast et lui a dit qu’elle était une grande fan de la franchise de télé-réalité. “J’avais tellement hâte d’être dans votre émission [Watch What Happens Live] parce que j’étais tellement fan de Housewives à l’époque et je ne pouvais tout simplement pas être réservé Andy », l’ancien Combinaisons dit l’étoile. “Alors merci d’être ici avec moi.”

Andy a ensuite posé à Meghan la “question à un million de dollars” qu’il “mourait d’envie de savoir”: regarde-t-elle toujours De vraies femmes au foyer?

« Eh bien, je vais vous dire la vérité. J’ai arrêté de regarder les femmes au foyer quand ma vie avait son propre niveau de drame », a déclaré Meghan, qui a quitté la famille royale avec son mari. Prince-Harry38 ans, et a quitté le Royaume-Uni. Le couple s’est tristement assis avec Oprah pour une interview révélatrice sur les problèmes auxquels ils ont été confrontés avec les membres de la famille royale.

La mère de deux enfants a poursuivi: «Je comprends pourquoi c’était une si grande partie de la culture pop et quand cela a commencé parce que vous avez commencé avec le comté d’Orange et je viens de Californie, au moins. Cela ressemblait à distance à un monde que je connaissais mais qui me semblait toujours si étranger.

Andy a évoqué en plaisantant les rumeurs selon lesquelles Meghan apparaîtrait sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills après avoir déménagé en Californie en 2020, avant d’en rire et de confirmer à Andy qu’elle ne ferait pas de télé-réalité. Mais elle a révélé que “presque tous mes amis” regardaient toujours les émissions. Elle a également applaudi Andy pour avoir rendu la franchise “divertissante et familière” et pour “en avoir créé un empire”.

Meghan a également accueilli Trevor Noé et Judd Apatow en tant qu’invités de l’épisode du 29 novembre de son podcast Spotify. Elle a révélé qu’Harry l’avait convaincue d’inviter des hommes à son émission pour la première fois. “Il m’est venu à l’esprit – et à vrai dire, à la suggestion de mon mari – que si nous voulons vraiment changer notre façon de penser au genre et aux étiquettes restrictives dans lesquelles nous séparons les gens, alors nous devons élargir la conversation”, a-t-elle déclaré. a dit.