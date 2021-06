Meghan Markle rend hommage à Harry, Archie et Diana dans une interview pour la fête des pères

La duchesse Meghan de Sussex a partagé une information rare sur elle et le premier enfant du prince Harry, Archie, et a rendu hommage à la défunte princesse Diana lors de sa première interview depuis l’interview explosive du couple royal avec Oprah Winfrey en mars.

S’adressant à NPR dans une interview diffusée dimanche, Meghan a réfléchi à l’écriture de son nouveau livre pour enfants, « The Bench », inspiré d’un cadeau qu’elle a offert à Harry après avoir accueilli Archie en 2019. L’interview a été enregistrée avant la naissance du couple. deuxième enfant, Lilibet Diana, le 4 juin.

« Archie adore le livre, ce qui est génial. Il a un appétit vorace pour les livres et constamment, lorsque vous le lisez, un livre dit ‘encore, encore, encore' », a déclaré Meghan. « Maintenant, le fait qu’il aime ‘The Bench’ et que nous puissions dire ‘maman a écrit ça pour toi’, c’est incroyable. »

« The Bench », sorti plus tôt ce mois-ci, a été écrit par la duchesse pour honorer la relation entre les pères et leurs fils. « Pour l’homme et le garçon qui font battre mon cœur, pomper », a écrit Meghan dans sa dédicace.

Il était basé sur un poème (et un vrai banc) que la duchesse a offert à Harry après la naissance de leur premier enfant, Archie, en 2019, et il propose des vignettes de moments entre pères et fils, inspirées des « expériences vécues » de Meghan en voyant Harry jouer avec Archie ou « bercez-le pour dormir ou portez-le ».

« Comme la plupart d’entre nous, allez-y, qu’est-ce que je vais leur offrir en cadeau? Et je pensais que je voulais juste quelque chose de sentimental et un endroit où il pourrait avoir un peu de port d’attache avec notre fils », a déclaré Meghan. .

Elle a poursuivi: « Je trouve souvent, et surtout au cours de cette dernière année, je pense que beaucoup d’entre nous ont réalisé à quel point il se passe dans le calme. Dans l’histoire, j’observe cet amour entre mon mari et notre fils et j’imagine ce que ce sera car ils ont de plus en plus de moments partagés à mesure que notre fils grandit, de se gratter un genou à avoir le cœur brisé. Quoi qu’il en soit, ils se réinstallent toujours sur ce banc et ont ce moment pour se lier. «

Le livre présente également des images de familles du monde entier, certaines basées sur des histoires qu’elle a entendues d’autres. L’illustrateur Christian Robinson a mis en évidence une sélection diversifiée de pères et de fils dans ses peintures.

« En grandissant, je me souviens tellement de ce que cela faisait de ne pas se voir représenté », a déclaré Meghan. « N’importe quel enfant ou n’importe quelle famille peut, espérons-le, ouvrir ce livre et s’y voir, qu’il s’agisse de lunettes ou de taches de rousseur ou d’une forme corporelle différente ou d’une appartenance ethnique ou religieuse différente. »

Les deux dernières pages du livre présentent des aquarelles qui semblent être un clin d’œil à la propre famille de Meghan : un père roux et son petit-fils nourrissent des poulets, tandis qu’une mère aux cheveux noirs se tient dans un jardin voisin berçant un nouveau-né. Parmi les poulets – dont le couple a partagé qu’ils possédaient plusieurs dans leur interview avec Winfrey – Meghan a déclaré qu’elle « avait besoin de mes filles là-dedans ».

La première page, qui semble également représenter Harry tenant leur bébé, comprend un clin d’œil à sa défunte mère, la princesse Diana, avec un patch de fleurs myosotis, ses préférées.

En fin de compte, Meghan a déclaré qu’elle considérait le livre d’images comme « une histoire d’amour ». Bien que son livre soit centré sur les pères et les fils, elle voulait également souligner le lien partagé avec les mères, les soignants et les frères et sœurs.

« Il s’agit vraiment de grandir avec quelqu’un et d’avoir cette connexion profonde et cette confiance pour que, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, vous sachiez que vous aviez cette personne », dit-elle. « J’espère vraiment que les gens pourront voir cela comme une histoire d’amour qui transcende l’histoire de ma famille. »