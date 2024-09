Meghan Markle « regrette » d’avoir dit des « bêtises » à la famille royale, selon un expert

Meghan Markle est consciente de l’empreinte que ses commentaires sur la famille royale ont laissée au cours des dernières années.

La duchesse de Sussex, qui s’est assise avec Oprah Winfrey en 2021 pour qualifier sa belle-famille de « raciste », regrette d’en avoir trop dit.

La biographe royale Angela a déclaré à l’animatrice Nana Akua sur GB NEWS : « Elle regrette profondément la façon dont elle s’est comportée envers la famille royale, et elle est vraiment désolée d’avoir dit qu’ils étaient racistes. Je ne sais pas si j’y crois, mais en tout cas, c’est beaucoup trop tard, n’est-ce pas ? Tout le monde a appris que c’était absurde, et on n’y prête plus attention.

Elle ajoute : « C’était très, très cruel, et je pense que la reine, lorsqu’elle a entendu cela, a été très douloureuse pour elle. Parce que la seule chose que la reine n’était pas raciste, c’était de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit. » Et Mme Levin a déclaré à GB News : « Sa marque déposée a été refusée, et ils pensent que cela a été fait de manière très négligente.

Cela survient alors que Meghan n’a pas réussi à déposer une marque pour sa marque de style de vie intitulée American Riviera Orchard.

Mme Levin ajoute : « Elle n’a pas le droit d’utiliser ce terrain, car il fait partie de la zone et elle ne peut pas en être propriétaire. Ce terrain n’a donc pas été accepté. » Mme Levin poursuit : « On pourrait penser que lorsque l’on veut conclure une affaire aussi importante, on commence par cela, puis on envoie 50 pots de confiture.

« Vous ne le faites pas avant d’avoir tout réglé avec la marque pour le faire. »