Prince Harry et Meghan Markle ont finalement mis fin à l’une de leurs batailles juridiques.

Le duc et la duchesse de Sussex ont réglé une plainte contre Splash News and Picture Agency UK. La nouvelle a été annoncée lors d’une audience devant la Haute Cour à Londres le vendredi 18 décembre.

« Comme expliqué lors de l’audience d’aujourd’hui, le duc et la duchesse de Sussex ont réglé avec succès une action en justice intentée au début de cette année contre l’agence de paparazzi Splash UK », a confirmé un porte-parole au nom de Schillings, le représentant légal du couple, dans une déclaration à E! Nouvelles. « Ce règlement est un signal clair que le comportement illégal, invasif et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré, et que le couple prend ces questions au sérieux – comme n’importe quelle famille le ferait. »

Selon le BBC, Meghan et Harry ont déposé des plaintes en matière de confidentialité et de protection des données contre l’agence en mars après des photos de la duchesse et de son fils de 19 mois Archie Harrison ont été prises dans un parc canadien en janvier. L’organisation de presse a rapporté que l’avocat de Meghan, Jenny Afia, a déclaré au tribunal que les photos avaient été prises alors que Meghan et Archie étaient « lors d’une sortie familiale privée dans un milieu rural isolé et que les photographies n’avaient aucun intérêt public ». Selon la BBC, Afia a également déclaré qu’un photographe de Splash avait entrepris « une inspection de reconnaissance complète » de la maison privée de Harry et Meghan la veille de la prise des photos du parc, « en se promenant pour identifier les points d’entrée et de sortie et en plaçant son appareil photo sur le clôture pour prendre des photos. «