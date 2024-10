Meghan Markle reçoit un appel préjudiciable pour avoir tenté de suivre le prince Harry

L’historien royal Hugo Vickers vient de frapper Meghan Markle avec un verdict plutôt accablant concernant ses tentatives de re-branding.

Il a pesé sur tout lors de son entretien avec Le Soleil.

Au cours de cette conversation, il a souligné comment les tentatives de Meghan de se lancer en solo, comme son mari, avaient donné des résultats très différents.

« Je ne pense pas que ce qu’elle fait en ce moment va vraiment plaire aux gens au Royaume-Uni », a-t-il commencé par dire.

« Le fait qu’elle porte une robe rouge est une sorte de déclaration de pouvoir, comme la princesse Diana portant une robe noire lorsqu’elle est allée à la Serpentine Gallery. »

« En quelque sorte, elle s’impose comme une figure. Je pense que cela fonctionne mieux en Amérique qu’ici.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette affirmation intervient peu de temps après que l’expert en relations publiques Ed Coram-James, PDG de la société de relations publiques Go Up, ait fait des aveux de nature similaire.

Selon The Mirror, il a déclaré : « La duchesse de Sussex a adopté une attitude américaine en matière de relations publiques. Les relations publiques basées aux États-Unis peuvent être extrêmement axées sur les attaques. Passez à l’offensive contre vos rivaux. Grandes tournées publicitaires. Révélez tous les exposés. Mentions de célébrités.

«Trouvez un moyen d’impliquer les guerres culturelles actuelles. Percez une pointe jusqu’à ce qu’elle atteigne son but. Les relations publiques au Royaume-Uni ont tendance à être différentes. Tout aussi visible, mais bien plus discret. En bref : Harry et Meghan ont adopté une approche de relations publiques à l’américaine et ont essayé de la faire fonctionner à l’échelle internationale. Et cela s’est retourné contre lui, de façon spectaculaire.