Meghan Markle réagit aux étiquettes « folles » et « hystériques » – Hollywood Life

Meghan Markle, 41 ans, n’a pas hésité à parler de ses difficultés à s’adapter à la vie en tant que membre de la famille royale britannique. Et maintenant, elle applaudit en retour via elleArchétypes” podcast et partageant comment son mari Prince-Harry, 38 ans, l’a soutenue et guidée lorsqu’elle était à ce qu’elle appelait son «pire point». “Je veux dire, je pense qu’à mon pire moment, être enfin connecté à quelqu’un qui [helped]», a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 11 octobre, via Nous hebdomadaire. « Vous savez, mon mari avait trouvé une référence à appeler. Et j’ai appelé cette femme. Elle ne savait même pas que je l’appelais. Elle vérifiait à l’épicerie. Je pouvais entendre le petit bip, bip, et je me disais “Salut” et je me présente. Vous pouvez littéralement [hear her] va, ‘Attendez, désolé. je suis juste [confused]. Qui est-ce?’ [I was saying] J’ai besoin d’aide et elle pouvait entendre l’état désastreux dans lequel j’étais.

Les commentaires faisaient partie d’une discussion intitulée Meghan intitulée “Le décodage de Crazy With Deepika Padukone, Jenny Ardoiseet Constance Wu.” Les femmes se sont engagées dans une conversation « approfondie et vulnérable » sur « les manières insidieuses dont la « folie » est utilisée pour diminuer la crédibilité des femmes ». Meghan, malheureusement, s’est souvent retrouvée à la merci du licenciement systémiquement misogyne. “Ensemble, ils examinent l’utilisation historique du mot” hystérie “comme diagnostic pour les femmes remontant à la Grèce antique”, lit en partie la description du podcast.

L’actrice et mère de deux enfants a poursuivi en soulignant que tout le monde devrait “être vraiment honnête sur ce que c’est que [we] besoin » concernant les problèmes de santé mentale et émotionnelle. “Et [it’s important] ne pas avoir peur de faire la paix avec ça, de le demander », a-t-elle poursuivi. C’est une cause qui lui tient à cœur. Meghan a déjà pris la parole lors de la Journée mondiale de la santé mentale en octobre 2020.

“On me dit qu’en 2019, j’étais la personne la plus trollée au monde, homme ou femme”, a-t-elle déclaré lors de la Thérapie pour adolescents apparition en podcast, parlant du temps qui a suivi son mariage en 2018 avec le prince Harry. “Maintenant, huit mois plus tard, je n’étais même plus visible. J’étais en congé de maternité ou avec un bébé. Le natif de Californie et Combinaisons alun est allé jusqu’à qualifier le stress de cette époque de presque “insurvivable”.

“Mais ce qui a pu être simplement fabriqué et produit, c’est presque insurvivable”, a-t-elle poursuivi. “C’est tellement grand, vous ne pouvez même pas penser à ce que ça fait. Parce que je me fiche que vous ayez 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies, ce que cela fait à votre santé mentale et émotionnelle est si dommageable. Donc, je pense que de mon point de vue, et une partie du travail que nous faisons, c’est nos propres expériences personnelles et être capable de parler aux gens, et de comprendre que même à travers nos expériences [are] unique pour nous et peut évidemment sembler très différent de ce que les gens vivent au jour le jour, c’est toujours une expérience très humaine et c’est universel. Nous savons tous ce que cela fait d’avoir nos sentiments blessés. Nous savons tous ce que c’est que d’être isolé ou l’autre… Nous sommes tous en train de le découvrir.