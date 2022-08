Meghan Markle réagit à Mariah Carey en disant qu’elle donne des “moments de diva parfois”: “J’ai commencé à transpirer”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle a admis qu’elle avait été prise au dépourvu lorsque Mariah Carey a déclaré que la duchesse de Sussex nous donnait “parfois des moments de diva”.

Le deuxième épisode complet de “Archetypes”, animé par l’ancienne actrice américaine, est sorti mardi. Son invitée était Mariah Carey.

Le couple a eu une conversation sur le mot “diva” et comment il a une connotation négative lorsqu’il décrit les femmes. À un moment donné, Markle a décrit comment le terme est devenu une partie importante de l’image de Carey.

“… Je pense qu’il est vraiment important que les gens se souviennent qu’il pourrait y avoir ce personnage”, a expliqué le joueur de 41 ans. “Et oui, le truc de diva dans lequel nous pouvons jouer. Je veux dire, ce n’est pas quelque chose auquel je me connecte. Mais, pour toi, ça a été une énorme partie de ton…”

“Vous nous donnez parfois des moments de diva, Meghan”, a répondu Carey.

“Oui ? Quel genre de moments de diva est-ce que je t’offre ?” Markle a demandé.

“N’agissez même pas comme – n’aimez pas”, a répondu Carey.

“Vous voyez, c’est le truc, je l’associe différemment”, a déclaré Markle plus tard.

“Je sais, mais supposons que vous n’étiez pas si belle et que vous n’aviez pas tout et que vous n’aviez pas souvent de superbes ensembles”, a déclaré la chanteuse. “Tu n’obtiendrais pas, peut-être autant de trucs de diva. Je m’en fous. Je me dis : ‘Quand je peux, je vais te donner de la diva.'”

Plus tard dans le podcast, Markle a réfléchi à la façon dont elle avait initialement réagi à la déclaration de Carey.

“Donc, même si ma fan-girling était tempérée aujourd’hui, je euh, je pense qu’elle pouvait le dire… Mais cela mis à part, tout se passait à merveille, je veux dire très bien”, a expliqué l’ancienne star de “Suits”. “Jusqu’à ce moment-là, que je ne sais pas pour vous, mais ça m’a arrêté net… quand elle m’a traité de diva !

“Vous ne pouviez pas me voir, évidemment, mais moi, j’ai commencé à transpirer un peu”, a poursuivi Markle. “J’ai commencé à me tortiller sur ma chaise dans cette révolte silencieuse, genre, attends, attends, non, quoi ? Comment ? Mais ? Comment as-tu pu ? Ce n’est pas vrai, ce n’est pas… Pourquoi dirais-tu ça ? quelle absurdité elle a dû lire ou sur laquelle elle a dû cliquer pour lui faire dire ça. Je n’arrêtais pas de penser, à ce moment-là, que mon béguin pour fille allait disparaître rapidement ? Est-ce qu’elle ne me voit pas vraiment ?

Markle a déclaré que Carey avait rapidement clarifié ce qu’elle voulait dire, ce qui l’a ensuite mise à l’aise.

“Elle a dû sentir mon rire nerveux, et vous l’avez tous entendu aussi”, a réfléchi Markle. “Et elle a sauté dessus pour s’assurer que j’étais limpide. Quand elle a dit ‘diva’, elle parlait de la façon dont je m’habille, de la posture, des vêtements, de la ‘fabulosité’ telle qu’elle la voit. Elle voulait dire diva comme un compliment. Mais je l’ai entendu comme une fouille. Je l’ai entendu comme le mot “diva”, comme j’y pense.

“Mais, à ce moment-là, comme elle me l’a expliqué, elle le voulait aussi chic, aussi ambitieux”, a expliqué Markle. “Et comment un mot très chargé peut signifier quelque chose de différent pour chacun de nous, c’est époustouflant pour moi. Et cela m’a fait réaliser que dans ces épisodes, alors que j’ai ouvert la porte à la conversation autour des archétypes qui essaient de tenir nous faire reculer, ce que je n’avais pas envisagé, c’est que pour certains, récupérer les mots est ce qu’ils pensent nous propulser vers l’avant.”

L’épisode de la semaine prochaine comportera une conversation avec Mindy Kaling.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un “partenariat pluriannuel” entre Spotify et leur société de production Archewell Audio.

Selon un teaser audio publié en mars, la série vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, avait-elle partagé à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. Ils résident maintenant en Californie avec leurs deux enfants.