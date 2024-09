Meghan Markle « rabaisse » et « terrifie » son personnel, selon un nouveau rapport choc

Meghan Markle semble être dans une situation très délicate.

Un nouveau rapport choc allègue que la duchesse de Sussex, 43 ans, terrifie son personnel, une source la décrivant comme une « dictateuse en talons hauts » qui a réduit « des hommes adultes aux larmes ».

L’exposé embarrassant a été publié par Le Hollywood Reporter vendredi, et risque d’ébranler Markle et son mari, le prince Harry, qui fête son 40e anniversaire ce week-end.

« Tout le monde est terrifié par Meghan », a affirmé une source proche du couple dans l’article, qui examinait le taux de rotation élevé du personnel des Sussex.

« Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas conseil. Ils sont tous les deux de mauvais décideurs, ils changent souvent d’avis. Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il est très complaisant. Et elle est tout simplement terrible. »

Meghan Markle a été accusée d’avoir « terrorisé » son personnel dans un nouvel article accablant publié par The Hollywood Reporter. / SplashNews.com

Meghan Markle s’exprime lors du forum « Avenir numérique responsable » à Bogota le 15 août 2024. AFP via Getty Images

« Elle est absolument implacable », a confié une autre source au média. « Elle marche comme une dictatrice en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres. Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes. »

Markle et Harry ont connu un taux de rotation du personnel élevé au fil des ans. Le principal assistant et secrétaire privé de Markle est parti en 2021, et le mois dernier, le chef de cabinet du couple a démissionné après seulement trois mois de travail.

Mais l’animatrice du podcast « Archetypes » n’est pas étrangère aux critiques concernant son comportement envers ses employés. En 2018, le palais de Buckingham a enquêté sur Meghan Markle pour son traitement envers deux assistants royaux, qualifié de « comportement d’intimidation ».

Les Sussex ont quitté la vie royale en 2020 et ont déménagé de l’autre côté de l’Atlantique. CBS

Le Palais n’a jamais rendu publiques ses conclusions, mais Meghan Markle a qualifié ces allégations de « campagne de diffamation calculée ».

Le rapport fait suite à une déclaration d’un éminent expert royal selon laquelle l’ancienne actrice regrette la manière dont s’est déroulée sa sortie dramatique de la famille royale il y a quatre ans.

Markle a fermé la porte à la vie royale en 2020 aux côtés du prince Harry, le déménagement du couple à Montecito, en Californie, provoquant une rupture majeure en cours – en particulier avec le prince William et son épouse, la princesse de Galles, Kate Middleton.

« Meghan regrette certaines déclarations qu’elle a faites », a déclaré l’experte et commentatrice royale Kinsey Schofield. a déclaré à Fox News« Ils n’ont pas été reçus de la manière à laquelle elle s’attendait et plusieurs de ses commentaires se sont retournés contre elle. »

« Elle et le prince Harry regrettent profondément la controverse raciste royale. Meghan voulait que le point à retenir de leur interview avec Oprah soit sa santé mentale », a poursuivi Schofield. « Et je pense que Meghan a regretté de s’être assise avec The Cut parce qu’elle a fourni des commentaires sans fin à ses détracteurs. »

Harry et Meghan sont photographiés ensemble aux ESPY Awards 2024 en juillet. Getty Images pour W+P

Le nouvel article du Hollywood Reporter, l’une des publications les plus respectées du monde du divertissement, pourrait gâcher le 40e anniversaire du duc de Sussex ce week-end.

Harry fêtera cet événement dimanche et devrait recevoir une somme colossale de 8,5 millions de dollars en espèces, grâce aux arrangements pris par sa défunte arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II.

La défunte monarque a placé 90 millions de dollars dans un fonds fiduciaire pour sa famille et a précisé que Harry devait accéder à sa part du fonds lorsqu’il aurait 40 ans, comme l’une des stipulations du fonds.