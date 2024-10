Meghan Markle « quittera » le prince Harry un jour, affirme un expert royal

Meghan et Harry ont récemment fait des apparitions publiques en solo

Un expert royal a suggéré que Meghan Markle pourrait éventuellement mettre fin à son mariage avec le prince Harry, citant son historique de prise de distance par rapport aux relations importantes.

Hugo Vickers, un historien royal, note que Meghan, 43 ans, a constamment coupé les ponts avec sa famille et ses amis tout au long de sa vie, soulevant des inquiétudes quant à son avenir avec Harry.

Vickers pense qu’il viendra un moment où Meghan sentira qu’elle n’a plus besoin d’Harry, une conclusion tirée de son comportement passé consistant à rompre les liens avec ses proches, y compris son père, son premier mari et sa meilleure amie, Jessica Mulroney.

Il affirme que « les gens agissent généralement selon leur caractère » et prévient que le prince Harry pourrait être le prochain sur la liste de Meghan.

Cette idée intervient au milieu de rapports selon lesquels Meghan et Harry feraient des apparitions publiques en solo, indiquant un changement potentiel dans la dynamique de leur relation.

L’expert royal, 72 ans, a déclaré au Sun : « Alors, qui sera le prochain à être choisi ? Je pense qu’inévitablement, probablement le prince Harry, et il viendra un moment où elle pensera qu’elle n’a pas besoin de lui. « .

Il pense qu’Harry sera un jour décrit comme la personne « en tort » et Meghan prétendra qu’il « s’est comporté comme tous les autres ».

M. Vickers ne pense pas que les projets de Meghan « ont fait du bien à Harry » et pense qu’Harry réussit mieux lorsqu’il est impliqué dans des initiatives qui lui tiennent à cœur, comme les Jeux Invictus.

Le biographe dit qu’Harry s’est « autorisé » à devenir une « victime » alors qu’il était en couple avec Meghan et que maintenant il « se plaint toujours de tout ».

Il pense que l’interview d’Harry avec Oprah, l’émission Netflix et les mémoires Spare « ne seraient pas arrivés » sans Meghan, mais admet également qu’Harry en était complice.

M. Vickers a déclaré au journal : « D’après ce que j’en ai lu, elle a détecté qu’il était mal à l’aise à propos de certaines choses, et d’une certaine manière, elle a exploité cela et s’en est nourri au point qu’il y est définitivement allé de son plein gré. »

Cette idée intervient au milieu de rapports selon lesquels Meghan et Harry feraient des apparitions publiques en solo, indiquant un changement potentiel dans la dynamique de leur relation.

Le mois dernier, Harry a parcouru le monde seul, visitant New York, Londres et l’Afrique australe pour promouvoir des causes caritatives.

Pendant ce temps, Meghan a foulé le tapis rouge sans son mari et a rencontré des jeunes filles pour marquer la Journée internationale de la fille.

Une source proche du couple a expliqué que la raison de cette apparition en solo était due à un changement dans leurs projets. L’ami a déclaré au magazine People : « Il est clair qu’une double approche est en train d’évoluer. » Tandis qu’un autre ami ajoutait : « Le duc et la duchesse ont désormais atteint leur plein potentiel en tant qu’individus – pas seulement en tant que couple.