Meghan Markle publie le premier épisode du podcast Spotify “Archetypes”, lance la série avec Serena Williams

Meghan Markle a officiellement abandonné son podcast Spotify.

Le premier épisode complet de “Archetypes”, animé par la duchesse de Sussex, est sorti mardi. Son premier invité est une amie de longue date et championne de tennis Serena Williams.

La femme de 41 ans a commencé l’épisode en se rappelant à quel point elle s’était sentie “furieuse” en tant que fille de 11 ans lorsqu’elle a vu une publicité de Procter & Gamble qui annonçait un savon à vaisselle uniquement aux femmes. En réponse, elle a lancé une “campagne d’écriture de lettres”, qui comprenait la prise de contact avec la première dame de l’époque, Hillary Clinton. Le déménagement a fonctionné et la société a changé de langage dans la publicité.

La mère de deux enfants a déclaré que c’était “un éveil aux millions de façons, grandes et petites, dans lesquelles notre société essaie d’enfermer les femmes, de retenir les femmes, de dire aux femmes qui et ce qu’elles devraient et peuvent être”.

“Je n’ai jamais perdu le contact avec cette réalité, et ces dernières années, mon désir de faire quelque chose a grandi”, a déclaré l’ancienne actrice américaine. “Ma voix de 11 ans est également devenue un peu plus confiante – peut-être un peu plus forte.”

Au cours de sa conversation avec Williams, 40 ans, Markle a décrit comment l’ambition est devenue un “mot sale et sale quand il s’agit de femmes”.

“Je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot” ambitieux “jusqu’à ce que je commence à sortir avec mon mari”, a expliqué Markle. “Et apparemment, l’ambition est… une chose terrible, terrible pour une femme qui l’est – selon certains. Donc, depuis que j’ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas le ressentir. Je ne peux pas l’ignorer non plus. , dans les millions de filles et de femmes qui se font plus petites – tellement plus petites – régulièrement.”

À un moment donné, le prince Harry fait une brève apparition surprise pour dire bonjour à Williams.

“J’aime ce que tu as fait avec tes cheveux !” s’exclama le royal britannique. “C’est une super ambiance.”

Markle a également rappelé sa tournée royale en Afrique du Sud avec son mari et leur premier-né Archie, qui a eu lieu en 2019.

“Archie avait quoi, quatre mois et demi”, a déclaré l’ancienne star de “Suits”. “Et au moment où nous avons atterri, nous avons dû le déposer à cette unité d’habitation dans laquelle ils nous avaient hébergés. Il allait se préparer à descendre pour sa sieste. Nous sommes immédiatement allés à un engagement officiel dans cette commune appelée Nyanga , et il y a eu ce moment où je me tiens sur une souche d’arbre, et je fais ce discours à des femmes et des filles, et on termine les fiançailles, on monte dans la voiture, et ils disent qu’il y a eu un incendie à la résidence Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé.

“Et donc nous sommes dans la voiture”, a-t-elle partagé. “Nous venions d’atterrir, quoi, une heure ou deux heures avant de revenir? Nous récupérons notre incroyable nounou, Lauren, que nous avions eue jusqu’à, euh. Au Canada ici. Lauren en larmes. Elle était censé poser Archie pour sa sieste, et elle a juste dit: “Tu sais quoi? Laisse-moi juste aller chercher une collation en bas.” Et elle venait du Zimbabwe, et nous aimions qu’elle l’attache toujours sur elle, son dos avec un chiffon de boue, et son instinct était du genre : ‘Laissez-moi juste l’amener avec moi avant de le déposer.’ Pendant ce laps de temps où elle est descendue.”

“Le radiateur de la crèche a pris feu”, a-t-elle poursuivi. “Il n’y avait pas de détecteur de fumée. Quelqu’un a juste senti de la fumée dans le couloir est entré, le feu s’est éteint. Il était censé dormir là-dedans. Et nous sommes revenus. Et bien sûr, en tant que mère, vous vous dites : ‘Oh, mon Dieu, quoi ? Tout le monde est en larmes, tout le monde est secoué. Et qu’est-ce qu’on doit faire ? Sortir et faire un autre engagement officiel ? J’ai dit : “Ça n’a aucun sens…” Je me suis dit : “Pouvez-vous juste dire aux gens ce qui s’est passé ? ?’

“Et tellement, je pense, optiquement. L’accent finit par être mis sur son apparence plutôt que sur ce qu’il ressent. Et une partie de l’humanisation et de la percée de ces étiquettes, de ces archétypes et de ces boîtes dans lesquelles nous sommes placés est avoir une certaine compréhension des moments humains dans les coulisses dont les gens pourraient ne pas avoir conscience et se donner une pause. Parce que nous l’avons fait – nous avons dû laisser notre bébé. Et même si nous avons été déplacés vers un autre endroit par la suite, nous devait encore le quitter et aller faire un autre engagement officiel.”

Un communiqué de presse envoyé à Fox News Digital a révélé que l’épisode de la semaine prochaine mettra en vedette Mariah Carey.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un “partenariat pluriannuel” entre Spotify et leur société de production Archewell Audio.

Selon un teaser audio publié en mars, la série vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, avait-elle partagé à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. Ils résident maintenant en Californie avec leurs deux enfants.