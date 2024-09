Meghan Markle prévoit une fête d’anniversaire « dynamique et unique » pour le prince Harry

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé à Montecito, en Californie, il y a quatre ans

Meghan Markle organise une fête spéciale pour le prince Harry alors qu’il se prépare à célébrer son 40e anniversaire le 15 septembre, selon des sources proches du dossier.

Même si Harry fêtera cet événement loin du Royaume-Uni et de sa famille, dont le roi Charles et le prince William, il sera entouré de ses amis et de ses proches.

Le duc de Sussex et Meghan, qui ont mis fin à leur rôle royal en 2020, célébreront leur mariage à Montecito, en Californie, où ils vivent avec leurs enfants, le prince Archie, cinq ans, et la princesse Lilibet, trois ans.

Après les festivités, Harry prévoit un week-end de retraite avec des amis proches dans les montagnes.

Une source a déclaré à Us Weekly que Harry « a une petite [group] « d’amis proches », aux États-Unis et aime garder son cercle restreint pour des « raisons compréhensibles ».

Harry a déjà déclaré que Santa Barbara aux États-Unis était « sa maison ».

En avril, le père de deux enfants a choisi les États-Unis comme sa résidence officielle.

Malgré cela, des sources ont affirmé à US Weekly que le prince Harry « aimerait toujours » le Royaume-Uni.

« Selon lui, sa femme et ses enfants sont sa priorité », a déclaré la source à la publication.

« Si cela signifie s’assurer qu’ils sont en sécurité et heureux à Montecito, alors il soutient cela. »