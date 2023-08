Meghan Markle prépare son prochain rôle en politique, pas à Hollywood, selon un expert

VIDÉO ORIGINALE TK EN ATTENTE

Alors que Meghan Markle fête ses 4 ans vendredi, l’ancienne actrice hollywoodienne envisagerait son prochain rôle – en politique.

« J’ai entendu de sources très fiables qu’elle écrivait à des gens pour essayer d’obtenir des postes politiques », Véritable télévision royale le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital. « Je pense que c’est absolument une ambition pour elle.

« Et je pense que tu verras [the Duke and Duchess of Sussex] travailler beaucoup plus séparément car la marque Sussex est définitivement en déclin. Maintenant, je pense que vous les verrez se concentrer sur leurs marques individuelles pour essayer de récupérer une partie du terrain. »

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le roi Charles III pendant environ une décennie. Le nouveau documentaire de True Royalty TV, « Leap of Faith: Bahrain Welcomes the Pope », se concentre sur la première visite d’un pape dans le pays.

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE DÉPOSENT UNE NOUVELLE VIDÉO AU MILIEU D’UNE BATAILLE AMÈRE AVEC LE PALAIS DE BUCKINGHAM

L’idée de voir l’ancienne star de « Suits » en politique – et peut-être même dans le bureau ovale – n’est pas nouvelle. En 2019, True Royalty TV a créé « Meghan for President? » C’était un documentaire qui explorait comment la mère de deux enfants a toujours voulu s’exprimer sur une plate-forme mondiale, bien avant de devenir actrice.

Le spécial présente des entretiens avec des amis, des collègues, d’anciens enseignants et des experts royaux. Le documentaire met également en lumière des images rares de Markle à 10 ans assistant à sa première manifestation anti-guerre.

Puisque Markle a toujours eu un intérêt pour les questions sociales, est-il possible que nous la voyions un jour à la Maison Blanche ou même en tant que gouverneur de Californie ? Tout est possible, a insisté Bullen. Même le rôle d’ambassadeur humanitaire semble prometteur.

« C’est un argument très plausible », a déclaré Bullen. « Je pense que ce serait fascinant. Imaginez un monde dans lequel elle arrive à la Maison Blanche. [Prince] Harry est le premier mari. Il y a une visite d’État, et que se passe-t-il ensuite si Meghan accueille [the British royal family] à la Maison Blanche ? Tu vas vouloir un siège au premier rang pour ça, n’est-ce pas ? »

Un porte-parole de la duchesse n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

La correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a rapporté en 2019 que des sources du palais de Kensington ont écrasé toute spéculation selon laquelle Markle, qui a conservé sa citoyenneté américaine, se présenterait un jour à la présidence.

Traditionnellement, les membres de la famille royale britannique sont censés être apolitiques en public, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas voter ou exprimer ouvertement des opinions politiques. De plus, un déménagement aussi important obligerait Harry, 38 ans, à renoncer à son titre royal.

Markle, originaire de Californie, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres de la famille royale, citant ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils ont déménagé dans la riche ville côtière de Montecito cette année-là. Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey, a lancé une série documentaire Netflix en six parties sur leur vie ensemble et Harry a publié ses mémoires les plus vendues.

En 2020, Markle s’est associé à Gloria Steinem pour s’exprimer sur l’importance du vote. En 2022, ils ont eu une conversation franche sur les droits reproductifs pour Vogue.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En 2021, Politico a rapporté que Markle avait personnellement contacté des membres du Congrès pour plaider en faveur d’un congé familial payé. La nouvelle est arrivée des semaines après qu’elle a écrit une lettre ouverte à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., publiée par Paid Leave for All.

Selon le point de vente, c’est la sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., qui a donné les numéros de téléphone à l’ancienne actrice américaine. La femme de 56 ans avait poussé son parti à inclure les congés payés dans un projet de loi sur les dépenses sociales.

« Elle veut faire partie d’un groupe de travail pour travailler sur des congés payés à long terme, et elle va le faire », a déclaré Gillibrand à l’époque. « Que cela se concrétise maintenant ou plus tard, elle fera partie d’un groupe de femmes qui, espérons-le, travailleront ensemble en congé payé. »

Cette année-là, Hillary Clinton a pesé sur la rencontre du couple avec Winfrey, 69 ans. À l’époque, l’ancienne secrétaire d’État a déclaré au Sunday Times de Londres qu’elle était « une grande » fan de Meghan Markle.

« Je tiens à dire que la façon dont elle a été traitée est inexplicable », a déclaré Clinton. « Je pense que si l’explication est qu’elle est métisse, alors honte à tout le monde. »

Sa fille, Chelsea Clinton, a ajouté: « Quiconque a la témérité de briser le moule de ce qui était précédemment établi et attendu reçoit souvent, malheureusement, des critiques et de la bile que je ne comprends pas. Nous avons vu ce schéma à plusieurs reprises. »

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Markle pourrait revenir au jeu, surtout après avoir été signée par WME en avril. L’agence de talents est dirigée par le PDG Ari Emanuel, qui est réputé pour ses compétences agressives en matière de négociation, ce qui en fait « l’une des figures les plus puissantes d’Hollywood », a rapporté Page Six. Il a inspiré le personnage d’Ari Gold dans « Entourage » de HBO.

LE PRODUCTEUR DE ‘SUITS’ DISCUTE DU RETOUR POSSIBLE DE MEGHAN MARKLE POUR LA RÉUNION DE CAST

Le point de vente a noté que WMC assumera la représentation d’Archewell, l’organisation dirigée par le duc et la duchesse de Sussex.

Markle a joué dans « Suits » de 2011 à 2018, la même année où elle a épousé Harry. Le drame juridique a récemment été l’un des plus performants pour Netflix et Peacock, accumulant 3,14 milliards de minutes de visionnage du 26 juin au 2 juillet sur les deux services à la vapeur, a rapporté Deadline. L’émission USA Network a terminé sa série de neuf saisons en 2019.

Alors que la production cinématographique et télévisuelle, les partenariats de marque et le « développement global de l’entreprise » seront explorés par la duchesse et son équipe, « le jeu d’acteur ne sera pas un domaine d’intérêt », a rapporté Variety.

Bullen a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un retour à Hollywood soit dans son avenir – à moins que le prix ne soit juste.

« Je ne pense pas qu’il y ait un monde dans lequel vous verrez Meghan recommencer à jouer à moins que ce ne soit un film majeur », a-t-il déclaré. « Je pense que les ambitions de Meghan d’atteindre le sommet maintenant se concentrent sur une direction différente. Je pense honnêtement qu’elle est beaucoup plus susceptible de jouer sur une scène politique que sur une scène d’acteur. À moins, bien sûr, que Steven Spielberg ou Ron Howard lui offre un rôle dans un film majeur, et c’est elle la grande star. »

« Mais je pense que cela ira à l’encontre de son objectif », a poursuivi Bullen. « Tout ce qu’on me dit d’elle, c’est sa philanthropie et sa carrière politique… [her] l’orientation politique est là où elle veut être. »

Il y a eu des chuchotements affirmant que Markle envisageait de relancer son blog The Tig, qui a fermé des mois après avoir commencé à sortir avec Harry. Bullen a déclaré que ce serait un débouché idéal pour Markle pour exprimer ses opinions à ses conditions. Une marque de style de vie et numérique gagnerait également le gros prix de la duchesse.

MEGHAN MARKLE POURRAIT RELANCER UN SITE WEB PERSONNEL ; RÉCLAMATIONS D’EXPERTS : ELLE « ESSAYE DE RÉCUPÉRER SON IDENTITÉ »

« Je parie que les gens soutiendraient une campagne de Meghan Markle », a déclaré Bullen. « Je pense que beaucoup de gens pourraient probablement se voir voter pour elle. Je pense qu’elle pense certainement que les gens voteraient pour elle. [And] les données financières derrière The Tig sont très, très convaincantes. Et cela lui donne aussi un exutoire.

« [Her] Le concert de Spotify a été annulé », a-t-il ajouté. « Netflix [isn’t] se précipiter pour commander plus de documentaires avec [the Sussexes]. Où font-ils entendre leur voix ? Nous savons qu’ils aiment contrôler la messagerie. Donc… quelque chose de similaire à The Tig serait une décision très intelligente pour eux. Ils le contrôlent, ils peuvent le monétiser, et cela peut absolument être autour de leur messagerie. »

Mercredi, le duc et la duchesse de Sussex ont présenté un front uni dans une nouvelle vidéo. Le clip, partagé sur le site Web de leur Fondation Archewell, montrait le couple appelant une poignée de bénéficiaires du Responsible Technology Youth Power Fund.

Bullen a émis l’hypothèse que nous pourrions voir plus du couple, en particulier avant septembre, lorsque le prince William et sa femme Kate Middleton se rendront à New York.

« William et Kate vont être en Amérique pour le prix Earthshot », a expliqué Bullen. « Vous pouvez parier votre dernier dollar que les Gallois lanceront une offensive majeure sur la base de fans royaux américains et le peuple américain parce qu’ils veulent sécuriser la position de leurs œuvres caritatives, leurs passions et leur marque dans les États, la marque du monarque aux États-Unis Je pense que vous verrez les Sussex essayer de consolider leur position au cours des prochains mois avant l’arrivée des Gallois.

« Avec les Sussex, ils sont absolument concentrés sur le prochain jeu de leur stratégie », a-t-il relevé. « Et ils le feront en sachant que les Gallois arrivent massivement en Amérique à l’automne. Je suppose que maintenant beaucoup d’activités du Sussex commenceront juste avant l’arrivée des Gallois. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.