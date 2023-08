Le prince Harry et Meghan Markle pourraient se lancer dans deux cheminements de carrière différents dans un avenir très proche.

Le duc de Sussex, qui a démissionné de ses principales responsabilités royales en 2020, a été aperçu en train de quitter une salle de sport à Santa Barbara alors que sa femme travaillait sur un changement de marque.

« Il y avait des signes clairs d’une séparation professionnelle lorsque WME a annoncé qu’ils ne signaient que Meghan Markle », a déclaré Kinsey Schofield du « À Di pour Quotidien » podcast a déclaré à Fox News Digital. « Ensuite, la bande-annonce de « Heart of Invictus » est sortie et nous avons découvert que le prince Harry était le producteur exécutif – sans Meghan.

« Je pense certainement que Meghan a des conseils à l’oreille qui lui disent qu’elle est mieux sans le prince Harry et le drame royal – professionnellement – mais Meghan était une actrice avant Harry. Elle n’était pas une célébrité ou un nom connu. Nous avons adoré et J’ai accepté Meghan parce que nous aimons le prince Harry depuis qu’il est petit garçon. »

LE PRINCE HARRY RETOURNERA AU ROYAUME-UNI SANS MEGHAN MARKLE AVANT L’ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LA REINE ELIZABETH

« Il l’a élevée, et je pense que les gens lui pardonneront beaucoup plus avant de lui pardonner. »

KATE MIDDLETON NE FAIT PAS D’APPELS DE FIN DE NUIT AU PRINCE HARRY, LES EXPERTS DISENT : ELLE EST LANCÉE DANS SES MAINS’

Schofield a noté que les gens « continueront à se plaindre d’elle alors qu’elle court après les projecteurs », contrairement à Harry, qui, selon Schofield, semble plus que jamais engagé dans ses efforts caritatifs.

Schofield dit qu’elle pense que « si Meghan s’éloigne trop de Harry, le cœur des gens pourrait s’adoucir envers Harry – surtout avec tout le travail caritatif récent que nous l’avons vu faire… en solo… plus « Heart of Invictus ». »

Markle a joué dans « Suits » pendant sept saisons et a quitté la série en 2016 alors que sa romance avec Harry s’épanouissait.

Schofield a déclaré qu’elle pensait que le duc de Sussex « revient à ses racines royales, et cela fait une différence ».

LE PRODUCTEUR DE « SUITS » DISCUTE DU RETOUR POSSIBLE DE MEGHAN MARKLE POUR LA RÉUNION DU CAST

« Nous sommes moins susceptibles de le critiquer lorsqu’il consacre tous ses efforts à quelque chose de positif qui aidera les autres », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’elle prend un risque énorme en s’éloignant de la personne qui lui a donné la plateforme qu’elle possède aujourd’hui. En tant qu’ancien professionnel des relations publiques, je ne le conseillerais pas. »

Doug Eldridge, expert en marketing et branding des célébrités chez Achilles PR, a déclaré à Fox News Digital « un vieux cliché à Hollywood », c’est que « ce n’est pas une question de talent, c’est une question de température ».

« Si tel est le critère pour lancer des projets à gros budget, alors Markle reste un point d’interrogation », a déclaré Eldridge. « Elle a l’attrait des tabloïds, mais cela fait une demi-décennie que ‘Suits’ a cessé d’être diffusé, et ses deux derniers contrats médiatiques majeurs ont été largement échoués et n’ont pas donné le retour escompté. »

En avril, Markle a signé avec la puissante agence WME, selon Variety. Selon le média, WME représentera Archewell, le label de création de contenu du duc et de la duchesse de Sussex. Même si la production cinématographique et télévisuelle, les partenariats avec des marques et la « création d’entreprise en général » seront explorés par la femme de 42 ans et son équipe, « le métier d’acteur ne sera pas un domaine d’intérêt ».

En mai 2022, « Pearl », le titre provisoire de la première série animée de Markle via Archewell Productions, a été retiré de Netflix alors qu’il était encore en phase de développement. Puis, plus tôt cet été, Harry et Markle ont confirmé la fin de leur podcast « Archetypes » sur Spotify.

« Cela dit, si vous n’avez pas de buzz, vous obtenez rarement des volts ou de l’argent, donc les publicistes travaillent en OT pour semer le champ avec un prétendu intérêt pour Markle, parmi divers dirigeants de studio et marques de médias », a spéculé Eldridge.

En janvier, Harry a publié son mémoire révélateur, « Spare ».

L’année dernière, le « Harry et Meghan » Un documentaire a été diffusé sur Netflix, qui détaillait les retombées du couple au sein de la famille royale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple a signé un contrat de production pluriannuel avec le géant du streaming en 2020 avec un contenu exclusif axé sur les documentaires, les longs métrages, les émissions scénarisées et les émissions pour enfants.

Récemment, Harry et Meghan ont acheté les droits cinématographiques du roman d’amour « Meet Me at the Lake », dont les thèmes des personnages font écho à leur propre histoire d’amour.

« Harry est ce qui fait franchir la porte à Meghan. Les gens veulent connaître et voir son mari », a insisté Schofield. « Elle n’est pas obligée de s’accrocher à lui chaque fois qu’ils sont vus en public, mais je pense que la plupart des gens qui envisagent de travailler avec eux supposent qu’ils obtiennent un accord deux pour un. Et celui qu’ils veulent, c’est Prince. Harry. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le succès de « Suits » est énorme, mais une part importante de ce succès peut être attribuée au fait que Netflix nous l’a littéralement poussé dans la gorge cet été. »

Le drame juridique, qui a contribué à propulser Markle vers la gloire, a établi un nouveau record pour une série acquise avec plus de 3 milliards de streams la semaine du 26 juin au 2 juillet sur Netflix et Peacock, selon les évaluations de Nielsen. La série n’a pas été diffusée depuis plus de quatre ans mais a été ajoutée à Netflix en juillet.

« Évidemment, j’aurais aimé qu’ils se concentrent tous les deux sur la philanthropie pendant leurs premières années loin de la famille royale plutôt que sur la vengeance », a noté Schofield. « Nous aurions une discussion très différente s’ils avaient choisi cette voie. »

Fox News Digital a contacté un représentant de Markle pour commentaires.