Meghan Markle pourrait s’envoler pour le Royaume-Uni pour « soutenir Harry au mémorial de Diana alors que les liens familiaux se sont EMPIRE depuis les funérailles de Philip »

MEGHAN Markle pourrait rentrer au Royaume-Uni pour soutenir le prince Harry lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana, selon des initiés royaux.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si la duchesse de Sussex, 39 ans, serait présente après avoir donné naissance à bébé Lilibet Diana il y a à peine 12 jours.

Meghan pourrait retourner au Royaume-Uni pour soutenir le prince Harry lorsque la statue de sa mère sera dévoilée

Mais une source affirme que Meghan veut soutenir son mari alors que les relations familiales se sont « détériorées » depuis les funérailles du prince Philip.

L’initié a déclaré au site américain Radar Online : « Meghan sait à quel point il était difficile d’assister seule aux funérailles de son grand-père et ne veut pas que cela se reproduise.

« Harry a été rejeté par la plupart de ses proches, plusieurs refusant de lui parler ou même d’établir un contact visuel.

« Depuis que les funérailles ont empiré, pas mieux, vous ne pouvez donc qu’imaginer comment il sera traité lors du grand événement du 1er juillet. »

Il y a eu un débat sur la participation de Meghan

L’initié a également déclaré que la reine serait ravie de voir ses petits-fils debout avec leurs épouses lors de cet événement poignant.

Meghan quittera apparemment Lilibet – du nom de la reine et de sa grand-mère la princesse Diana chez elle en Californie si elle y assiste.

Mais elle pourrait amener Archie, deux ans, avec elle lorsque la statue sera dévoilée au palais de Kensington le 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

Il n’a pas été clair si Meghan ferait le voyage de 5 000 milles jusqu’à Londres si peu de temps après l’accouchement car elle est toujours en congé de maternité.

Une experte royale a déclaré qu’elle « doutait beaucoup » qu’elle serait à la cérémonie.

Le dévoilement sera la première fois que Harry et William se voient depuis les funérailles de Philip

Phil Dampier a déclaré: « Cela ne me surprendrait pas si nous ne voyions pas Meghan pendant un certain temps.

« Je ne pense pas qu’elle soit plus populaire auprès de la famille royale ou du public au Royaume-Uni et je pense qu’elle préférera rester en Californie avec ses deux jeunes enfants. »

Il a déclaré que l’arrivée de sa fille fournirait à Meghan une « excuse » pour ne pas y assister.

Il y a également eu beaucoup de débats pour savoir si Harry pourra même y assister.

Ce serait la première fois qu’il verrait le frère William face à face depuis leur rencontre après les funérailles de son grand-père.

Et cela vient après qu’Harry ait donné une série d’interviews explosives à sa famille.

S’ouvrant dans ses nouvelles docuseries AppleTV + en cinq parties, The Me You Can’t See, il a accusé sa famille de « silence total » et de « négligence » lorsque Meghan était suicidaire et a affirmé que son père l’avait fait « souffrir » dans son enfance.

Il a également insisté sur le fait qu’il ne serait pas « contraint au silence » lorsqu’il a prétendu que The Firm « a été piégé » et a sali lui et Meghan.

L’événement aura lieu au palais de Kensington le jour de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana

La statue a été un projet à long terme des frères