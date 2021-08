Meghan Markle pourrait se présenter à la présidence des États-Unis dans les dix prochaines années avec le soutien de Clinton et d’Obama, selon le biographe

MEGHAN Markle pourrait se présenter à la présidence des États-Unis d’ici 10 ans, selon un biographe.

Mercredi, avant le 40e anniversaire de Meghan, Tom Bower a déclaré qu’elle était « convaincue que son destin s’envolerait vers une gloire et une fortune accrues ».

Meghan Markle pourrait briguer la présidence des États-Unis selon un biographe Crédit : Getty

Dans la perspective de la vie après ses 40 ans, Bower a écrit : « Et qu’en est-il des 40 prochaines années ? Une fois que Harry aura fini de promouvoir ses livres, Meghan lancera-t-elle sa propre campagne mondiale pour s’engager dans la boue tourbillonnante de la politique américaine ?

« Tout comme elle a séduit la famille royale, tentera-t-elle les puissants californiens de promouvoir ses propres ambitions politiques au Sénat et peut-être au-delà, via son amitié avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et les Obama ?

« Bien que sa rhétorique politique soit squelettique et que sa peau soit sensible à la critique, c’est sûrement la prochaine étape de sa croisade pour le bien. »

Il a déclaré que Meghan pourrait utiliser ses relations de haut niveau pour alimenter ses rêves politiques.

« Avec le soutien des parrains démocrates Clinton et Obama, Meghan devrait avoir peu de mal à se faire nommer comme l’un des 40 membres du Congrès de l’État envoyés à Washington », a écrit Bower.

« Si les Californiens affluent vers sa Croisade pour la bonté, alors après deux mandats – seulement quatre ans – elle pourra établir ses racines politiques. Après cela, le destin prendrait le dessus.

« Si l’un des deux sièges du Sénat de l’État se libère et qu’elle maîtrise le métier, une femme métisse devrait être une bonne coureuse.

« Elle pourrait également briguer le poste de gouverneur de l’État, l’une des fonctions les plus prestigieuses des États-Unis. »

AMBITION POLITIQUE

Ces mesures pourraient conduire à sa candidature à la présidence américaine, a déclaré Bower.

« Au bout de dix ans, la fleur de l’âge d’une femme politique, son bilan pourrait bien justifier une candidature à l’investiture démocrate à la présidence », écrit-il.

« Pour obtenir ce prix, il faudra beaucoup d’apprentissage, des voyages sans fin et une constitution de fer pour survivre à des réunions politiques épuisantes et vaincre les critiques.

« Meghan a certainement le courage et la confiance en soi pour se battre au sommet du poteau graisseux. La question est de savoir si elle a l’endurance. »

Cela survient alors que Meghan embaucherait l’organisateur de la fête d’Oprah Winfrey pour son 40e anniversaire qui en accueillera 65 et n’enfreindra pas les règles de Covid.

La duchesse de Sussex aurait chargé Colin Cowie de planifier l’anniversaire marquant pour elle et le manoir de 11 millions de livres sterling de Harry à Santa Barbara, en Californie.

Cowie est connu pour son extravagance et a été cité en disant que « l’équation de l’étalon-or de service n’est pas 1+1=2. C’est 1+1=3. Que pouvez-vous faire pour garder une longueur d’avance ? »

Il a organisé des fêtes pour des célébrités comme Jennifer Aniston, Tom Cruise et Kim Kardashian.

Harry aurait commandé un gâteau au boulanger local Posies & Sugar et la fête serait censée être discrète, selon le Mirror.

Les invités de la journée apprécieront les « tables de pâturage » avec des aliments et des vins locaux.

Une source a déclaré: « Megan veut un petit rassemblement. Environ 65 personnes sont invitées, ses amis les plus proches et sa famille. Colin lui a été recommandé par Oprah qui organise toujours des fêtes fabuleuses. »

Meghan fête ses 40 ans mercredi Crédit : Getty