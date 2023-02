Meghan Markle pourrait relancer son site Web personnel ; affirmations d’experts: elle “essaie de récupérer son identité”

Meghan Markle se prépare-t-elle tranquillement pour un retour à ses jours de gourou du style de vie ? Un expert royal semble le penser.

Kinsey Schofield, animatrice du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital que la duchesse de Sussex envisageait peut-être un retour sur son blog de style de vie aujourd’hui disparu “The Tig” dès ce mois-ci.

Un porte-parole de l’ancienne actrice américaine, 41 ans, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“Je crois que Meghan prévoit de relancer” The Tig “en février”, a déclaré Schofield. “Inspirée par Gwyneth Paltrow, Meghan a lancé ‘The Tig’ au plus fort de sa renommée ‘Suits’. Je pense que ‘The Tig’ s’aligne parfaitement avec l’objectif ultime de Meghan, qui semble être une influenceuse plutôt qu’une royale.”

“La marque” The Tig “a été déposée à nouveau en février 2022 par l’équipe de Meghan, avec des chuchotements d’un lancement le 14 février 2023”, a déclaré Schofield. “La Saint-Valentin est une date spéciale pour Meghan car c’était le jour où les Sussex ont annoncé leur grossesse [with their daughter] Lilie. C’était aussi le jour où la princesse Diana a confirmé qu’elle était enceinte du prince Harry.”

Markle a fermé son site Web sur le style de vie des mois après avoir commencé à sortir avec Harry en 2017. Le site – destiné à partager les réflexions personnelles de Markle ainsi que ses passions pour la nourriture et les voyages – a été créé en 2014. Son nom est inspiré du vin italien Tignanello.

“Après près de trois belles années dans cette aventure avec vous, il est temps de dire au revoir à The Tig”, a-t-elle écrit. “Ce qui a commencé comme un projet passionné (mon petit moteur qui pourrait) a évolué en une incroyable communauté d’inspiration, de soutien, de plaisir et de frivolité. Vous avez rendu mes journées plus lumineuses et rempli cette expérience de tant de joie. Continuez à trouver ces moments Tig de découverte, continuez à rire et à prendre des risques, et continuez à être « le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Surtout, n’oublie jamais ta valeur – comme je te l’ai dit maintes et maintes fois : toi, ma douce amie, tu me suffis. Merci pour tout.

En 2019, le directeur commercial de Markle a déposé des documents aux États-Unis pour conserver les droits sur son site jusqu’en 2021. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles la duchesse le relancerait. Cependant, un porte-parole du palais a déclaré à l’époque qu’il n’y avait “absolument aucun projet de relancer ‘The Tig'”.

“La marque de commerce durable est d’empêcher la fausse image de marque, d’éviter que d’autres prétendent être la duchesse ou lui soient affiliés”, a ajouté le porte-parole.

Le duc et la duchesse de Sussex ont reculé en tant que membres de la famille royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien du palais. Après avoir déménagé en Californie, Markle a lancé un podcast intitulé “Archetypes” en 2022, qui a dominé les charts Spotify dans le monde. En décembre, le documentaire Netflix en six parties du couple est sorti. Le 10 janvier, les mémoires de Harry, “Spare”, ont battu le record du livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps.

Markle était visiblement absent pendant que Harry dirigeait une tournée médiatique pour promouvoir son livre. Schofield soupçonnait que la mère de deux enfants était délibérément cachée alors qu’elle se prépare à lancer son propre projet solo.

“Une marque de style de vie et numérique réussie placerait Meghan dans les mêmes catégories que Paltrow, Jessica Alba ou même Kim Kardashian”, a déclaré Schofield. “L’idée serait de marquer tout autour d’une propriété qui existait avant que Meghan ne se marie avec la famille royale pour donner l’impression que Meghan a du succès par elle-même. La réalité est que Meghan se verra offrir des opportunités incroyables en raison de sa proximité avec la famille royale. .”

Shaliz Sadig Romano, co-directeur associé de Romano Law, a déclaré à Fox News Digital que les dépôts de marques ne révèlent pas de date de lancement officielle. Cependant, il y a “une intention d’utilisation”.

“C’est une intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas qu’elle se donnerait la peine de rassembler tous les documents, d’engager un avocat, de payer les frais de dossier et de passer par ce processus si elle n’a pas vraiment d’intention. Mais parfois, les gens déposent avec une intention et les choses changent, les circonstances changent. Cela reflète simplement la réalité. Parfois, les gens utilisent une marque, puis après un an, leur entreprise ne survit pas, ils la vendent ou quelque chose se passe. C’est la langue – c’est une intention de bonne foi de utiliser la marque. Je pense que si elle fait cela, c’est l’intention. “

“Il semble qu’elle fasse cela en prévision de la relance de” The Tig “, quelle que soit cette forme”, a poursuivi Sadig Romano. “C’est peut-être une refonte, mais il semble qu’elle ait intérêt à faire toutes sortes de choses avec le prochain chapitre de sa carrière.”

Le dossier indique une date “publiée pour opposition” de la Saint-Valentin. Cependant, Sadig Romano a déclaré que cette date ne signifie en aucun cas une date de lancement. La date, a-t-elle dit, est “une coïncidence intéressante”, mais n’est pas sous le contrôle de Markle.

“Cela signifie qu’un examinateur a examiné la demande et n’y voit aucun problème. Ainsi, elle passe ensuite en opposition, ce qui signifie que vous l’ouvrez à tout tiers pour qu’il vienne s’y opposer. Par exemple, ‘Je m’oppose à cet enregistrement. Je pense que cela va prêter à confusion avec ma marque.’ … En supposant qu’il n’y ait pas d’opposition, alors cela se dirigerait vers le processus d’enregistrement car il s’agit d’une intention d’utilisation. Elle ne peut pas obtenir l’enregistrement tant qu’elle n’a pas montré d’utilisation. C’est la dernière étape pour elle, ce serait de montrer qu’il est lancé, il est utilisé.”

“Si vous n’utilisez pas [the trademark] pourtant, il est judicieux de déposer l’intention d’utilisation car vous obtenez cette application avant que quelqu’un d’autre ne le fasse », a-t-elle noté. « Avec les marques, vous devez vraiment montrer que vous l’utilisez, sinon vous la perdez. Le 14 février n’est pas une date de lancement. … Mais elle pourrait encore l’annoncer aujourd’hui. Elle pourrait l’annoncer le jour de la Saint-Valentin. Elle pourrait juste le lancer. Cela l’aiderait car cela montrerait qu’elle utilise la marque dans le commerce.”

Schofield a déclaré qu’une relance de “The Tig” pourrait signifier de nouvelles possibilités pour Markle d’étendre sa marque car le couple a une vie financièrement indépendante en Californie. Elle pourrait être “une mini Martha Stewart” avec un site qui peut aller de pair avec Paltrow’s Goop. Même un vin inspiré du nom du site ne serait pas exclu.

“Tig 2.0 comportera probablement du contenu pour maman”, a déclaré Schofield. “La série animée de Meghan, ‘Pearl’, a été annulée par Netflix avant qu’elle ne commence… mais si Meghan peut créer une marque de maman, alors elle pourrait sûrement se développer dans ce domaine et trouver plus d’opportunités ailleurs.”

“Meghan aspirait autrefois à avoir sa propre série culinaire”, a-t-elle déclaré. “‘The Tig’ lui donnerait encore une fois cette plate-forme. Des vidéos numériques courtes qu’elle pourrait apporter à quelqu’un comme Netflix et leur montrer les analyses pour plaider sa cause pour une plus grande opportunité.”

Selon Schofield, une refonte mettrait en valeur la passion de Markle pour la maternité.

“J’anticiperais des listes de livres préférés d’Archie et Lili, des collations incontournables, des projets de bricolage”, a-t-elle déclaré. “Des entrées franches sur la façon dont elle gère son temps ou son stress ; une routine de maquillage de cinq minutes pour les mamans actives ; des mini-méditations pour les mamans occupées ; des voyages, de la décoration d’intérieur, des interviews, ce genre de messages.”

En août 2022, Markle a annoncé à The Cut qu’elle “revenait sur Instagram”. Mais plus tard dans cette même interview, le point de vente a rapporté qu’elle n’était “plus sûre qu’elle reviendrait réellement sur Instagram”.

“Harry et Meghan nous ont dit à plusieurs reprises à travers plusieurs projets que Meghan avait tout abandonné pour Harry”, a déclaré Schofield. “Peut-être que c’est Meghan qui essaie de récupérer son identité, disant au monde qu’elle est plus que Harry plus 1.”

Les Sussex sont connus pour laisser le public en haleine. Il y avait beaucoup de spéculations autour des dates de leurs docuseries Netflix et des mémoires de Harry. Une relance du mode de vie, si elle devait se produire, ne serait pas différente.

“Garder tous leurs lancements secrets est leur MO typique”, a déclaré Schofield. “Cela permet aux Sussex de déplacer le poteau de but sans ressembler à des échecs. … Si nous ne voyons pas de sortie en février pour” The Tig “, c’est simplement parce que le produit n’est pas encore parfait. Mais c’est un moyen important pour Meghan de marquer elle-même au-delà d’être la femme de Harry, et je crois que c’est une priorité pour elle.”

Et sans les contraintes de la vie royale, Markle aurait la liberté et le contrôle de s’exprimer.

“Je ne pense pas que ‘The Tig’ sera un point de vente controversé”, a déclaré Schofield. « Elle pourrait devenir politique, mais nous en sommes venus à attendre cela d’elle, donc cela a moins d’impact. propre … bougie. S’il vous plaît, ne le faites pas, Meghan.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.