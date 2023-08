Meghan Markle porte une robe sans bretelles avec Harry avant son 42e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Meghan Markle portait sa plus belle tenue à son dîner d’anniversaire avec son mari Prince-Harry. Le duc et la duchesse de Sussex ont été vus quittant le populaire restaurant italien Tre Lune à Montecito le 2 août, avant le 42e anniversaire de Meghan le 4 août. La mère de deux enfants portait une robe noire et blanche sans bretelles avec une paire de sandales noires à lanières . Elle tenait une pochette et portait un minimum de bijoux, notamment des boucles d’oreilles en or et quelques bracelets en or au poignet. Meghan avait ses cheveux bruns lissés en arrière avec quelques mèches de ses mèches suspendues devant son visage.

Le mari de Meghan, âgé de 38 ans, était si beau à la date du dîner d’été. Harry portait une chemise bleue et déboutonna les deux boutons du haut pour montrer un peu de peau. Il portait également un pantalon blanc. Harry a escorté sa femme hors du restaurant et ils ont été rejoints par leur ami Matt Cohenselon le Courrier quotidien. Matt est marié à l’ami de longue date de Meghan Heather Dorak.

Meghan et Harry ont fait profil bas cet été après avoir fait la une des journaux en juin pour avoir perdu leur contrat de 20 millions de dollars avec Spotify. Le même mois, ils ont officiellement quitté Frogmore Cottage au Royaume-Uni, des mois après qu’il a été révélé qu’ils étaient expulsés. Ils vivaient à Frogmore avant de déménager dans le sud de la Californie en 2020 après avoir quitté leurs fonctions de membres de la famille royale.

Depuis qu’ils ont déménagé en Californie, Meghan et Harry – qui partagent deux enfants, Archie4 et Lilibet, 2 – ont ensuite lancé leur propre organisation caritative Archewell, visant à conduire un changement culturel systémique. Le couple a également produit et est apparu dans leur propre documentaire Netflix Harry et Meghantandis que Harry écrivait ses tout premiers mémoires, De rechange.

Le couple est actuellement séparé de la famille de Harry au Royaume-Uni, mais ils ont quand même marqué des invitations à y assister Le roi Charles IIIcouronnement en mai. Cependant, seul Harry a assisté à l’événement, car Meghan est restée à la maison avec les enfants, et il n’a pas posé pour des photos sur le balcon du palais de Buckingham avec ses proches. Harry aurait été à Londres pendant seulement 24 heures pour faire son apparition avant de se précipiter chez lui pour fêter le quatrième anniversaire d’Archie.

