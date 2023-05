Meghan Markle porte une robe dorée au gala de New York avec le prince Harry : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : T. JACKSON / BACKGRID

Scintillant d’or ! Meghan Markle, 41 ans, était une vision dans une robe dorée sans bretelles lors du gala de la Fondation Mme à New York mardi soir. Alors qu’elle assistait à l’événement aux côtés de son mari, Prince-Harry38 ans, et sa maman, Doria Raglandle Combinaisons alun portait une robe dorée matelassée avec des talons dorés assortis. La beauté brune a associé l’ensemble à des boucles d’oreilles en diamant et à une pochette en or assortie, tout en séparant également ses cheveux d’un côté.

La duchesse de Sussex a assisté à l’événement en tant qu’invitée d’honneur, puisqu’elle a reçu le prix Women of Vision de l’activiste Gloria Steinem, 89. Meghan a été honorée pour son travail en tant que militante des «droits de l’homme et de l’équité entre les sexes», selon le site Web de la Fondation Mme. L’organisation a également reconnu le podcast de l’homme de 41 ans, Archétypesqu’elle a lancé en 2022. Meghan a également reçu un clin d’œil pour son travail d’auteur de livres pour enfants, comme elle l’a publié, Le banc, en 2021.

Comme mentionné précédemment, son mari, le prince Harry, était également présent au gala dans la Big Apple. Tout en soutenant sa principale dame, le père de deux enfants a porté un costume bleu marine avec une chemise boutonnée blanche et une cravate bleu clair. La mère de Meghan était élégante dans une robe entièrement noire, qu’elle portait avec des escarpins noirs à talons hauts. C’est notamment la première apparition publique de Meghan depuis qu’elle a sauté Le roi Charles IIIcouronnement de le 6 mai.

Son beau-père a été officiellement couronné ce jour-là en présence du mari de Meghan, mais elle et leurs enfants n’y ont pas assisté. Avant la cérémonie, le 12 avril, le palais de Buckingham a publié une déclaration confirmant que Meghan et ses enfants, Prince Archi et Princesse Lilibet, resterait en Californie pendant qu’Harry y assistait. « Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au service de couronnement à l’abbaye de Westminster le 6 mai », a déclaré le décret royal à l’époque. « La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet. » Fait intéressant, le couronnement est tombé le même jour que le quatrième anniversaire d’Archie.

Bien que le plus jeune fils du roi ait assisté à la cérémonie, il n’a pas tardé à sortir et a sauté la célèbre photo du balcon aux côtés de son frère, Prince William. Il a été rapporté qu’Harry avait passé « moins de 24 heures » dans son pays natal, alors qu’il se précipitait apparemment chez lui pour être avec son fils le jour de son anniversaire. Charles et feu princesse DianaLe plus jeune fils de a eu une relation tendue avec la famille royale depuis que lui et Meghan ont démissionné en tant que Senior Royals en janvier 2020. Ils résident maintenant en Californie avec leurs enfants et leurs adorables chiens.

