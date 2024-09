Meghan Markle porte préjudice à la famille royale en utilisant Archie et Lilibet

L’épouse du prince Harry, Meghan Markle, vient d’être critiquée pour la façon dont elle a transformé la relation entre les enfants Sussex et ceux des Windsor.

Des commentaires sur tout ont été mis en lumière par la commentatrice royale Jennie Bond.

Elle a donné son avis sur tout lors d’une de ses plus récentes interviews avec D’ACCORD revue.

Au cours de cette conversation, elle a évoqué la philosophie parentale du duc ainsi que ses intentions envers le prince Archie et la princesse Lilibet.

« Il est difficile de savoir exactement quand les dommages causés par le mariage brisé de ses parents ont commencé à faire leur marque sur Harry », a commencé par dire Mme Bond.

« Il n’avait que huit ans lorsque Charles et Diana se sont officiellement séparés, mais il avait été témoin des difficultés conjugales bien avant cela. »

Mais « je suis sûr que l’insécurité de sa propre enfance l’a rendu d’autant plus déterminé à donner à ses enfants une éducation parfaite et à les envelopper dans une bulle d’amour et de conscience de l’amour entre leurs parents. »

Et ce qui rend les choses encore plus tristes aux yeux de l’expert, c’est que « c’est la partie la plus triste de leur exil. Pour le moment, les enfants ne voient aucune différence, mais à mesure qu’ils grandiront, Harry et Meghan devront négocier des manœuvres délicates pour expliquer la situation. Cela doit être quelque chose qui trouble Harry en tant que père ».

L’experte a même redoublé d’efforts pour évoquer une situation future et a rejeté la faute sur Meghan pour cette situation glaciale lorsqu’elle a déclaré : « Imaginez Archie, âgé de 15 ans, disant à ses amis : « Mon grand-père est/était roi ! Et mon oncle est/sera roi aussi. » Mais il les connaissait à peine ou les rencontrait. Quelle tristesse… et Meghan devrait en assumer toute la responsabilité. »

Avant de conclure, elle a ajouté : « Je suis sûre que, comme Harry, elle souhaite le meilleur pour leurs enfants… et cela impliquera de comprendre leur passé. J’espère simplement qu’au moment où Archie et Lili grandiront, les choses seront plus calmes et la famille plus unie, même s’ils continuent à vivre à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Ce n’est pas la faute ou la responsabilité des enfants, alors espérons que les adultes pourront faire de ce monde un monde meilleur pour la prochaine génération de membres de la famille royale. »