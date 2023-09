Meghan Markle portait une barboteuse avec ceinture et vous pouvez en acheter une à moins de 50 $ – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Apprenez-en davantage sur nos politiques et nos avis.

Meghan Markle s’est rendue aux Jeux Invictus en Allemagne le 15 septembre, lorsqu’elle était magnifique dans une combinaison Zara ceinturée. Cependant, dans le style typique de Meghan, la combinaison s’est immédiatement vendue. Heureusement, nous avons trouvé une barboteuse similaire sur Amazon, tout aussi élégante et actuellement à 25 % de réduction sur le prix de détail de 48,99 $, elle peut donc être à vous pour seulement 36,59 $.

Obtenez la barboteuse ceinturée GRAPENT ici pour 36,59 $.

Pour la sortie, Meghan portait la barboteuse Zara avec un blazer assorti par-dessus. Elle a accessoirisé son look avec une paire de sandales Saint Laurent Tribute, un pendentif en diamant Brilliant Earth Leo Zodiac, des boucles d’oreilles Bottega Veneta Chain Hoop, un sac à bandoulière Cesta Collective et des lunettes de soleil Krewe Gravier. Nous avons adoré son look de la tête aux pieds, c’est pourquoi nous avons immédiatement eu besoin de trouver un look similaire que nous pourrions acheter pour copier son style.

La barboteuse GRAPENT est disponible dans 15 couleurs différentes et gammes de tailles X-Small à XX-Large. Le une-pièce à manches courtes est super flatteur et cintré autour de la taille pour vous donner une silhouette en sablier. Mieux encore, il est suffisamment polyvalent pour que vous puissiez le porter en été ou en automne, notamment pendant la période de transition entre les deux saisons.

Vous pouvez l’habiller avec une paire de talons comme Meghan l’a fait ou vous pouvez le porter avec une paire de baskets pour un look plus décontracté et décontracté. Quelle que soit la façon dont vous la portez, cette barboteuse est définitivement un incontournable de votre garde-robe et peut être stylée de nombreuses façons différentes avec différents accessoires et chaussures.