Meghan Markle « perd » le prince Harry après avoir renoncé à ses racines royales pendant des années

Le prince Harry semble vouloir reprendre sa vie en main, après en avoir donné l’essentiel afin de prétendument « apaiser » sa femme.

Les affirmations concernant cette seconde venue ont été partagées par une source interne au courant de la dynamique intérieure du duc et de la duchesse.

Ils ont pesé sur tout lors d’un entretien avec Étoile Revue.

Le sujet a commencé avec l’initié notant les changements dans le comportement du prince Harry depuis qu’il est devenu solo, et a déclaré: « Les gens ont remarqué que c’était un Harry plus détendu. Il souriait et aimait clairement rencontrer des gens sur des choses qui comptent vraiment pour lui », lors de ses plus récents engagements à New York, Londres et au Lesotho.

Il est pertinent de mentionner que c’est la première fois que les Sussex décident de voler seuls depuis leur mariage en 2018, et selon la même source, ce changement intervient après « Harry a tant abandonné pour ce mariage – sa famille, sa maison ». , ses amis.

Apparemment, « on a le sentiment qu’il s’efforce de rendre Meghan heureuse au détriment de son propre bonheur. »