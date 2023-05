Meghan Markle part en randonnée le lendemain du couronnement du roi Charles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Meghan Markle41 ans, a été repéré pour la première fois depuis Roi Charles‘ sacre dimanche. La duchesse de Sussex, qui est restée chez elle en Californie pour fêter son fils Prince Archi‘s 4e anniversaire au lieu d’assister à la cérémonie de Londres, est allé faire une randonnée avec des copains. Elle a été photographiée souriante alors qu’elle marchait au soleil et portait une tenue qui comprenait un haut noir sous une veste vert foncé, des leggings noirs, des chaussettes bleues et des bottes de randonnée.

La beauté a également ajouté un chapeau de soleil, des lunettes de soleil et un bandana mauve clair autour du cou à son look. Ses cheveux étaient également relevés sous son chapeau et elle a accessoirisé divers bijoux, dont des bracelets. Elle semblait être engagée dans une conversation avec ses amis, qui étaient Markus Anderson et Heather Doraket à un moment donné, a enlevé sa veste et l’a attachée autour de sa taille, révélant ses bras toniques.

Le mari de Meghan, Prince-Harry, 38 ans, ne semblait pas être en randonnée avec elle. Il était peut-être à la maison avec leurs enfants, Archie, et Princesse Lilibet, 1, depuis qu’il est rentré directement aux États-Unis après la cérémonie de couronnement d’hier. On pense qu’il est revenu dans le temps pour célébrer avec lui la dernière partie de l’anniversaire d’Archie.

Le duc de Sussex a fait la une des journaux samedi, lorsqu’il est arrivé à l’abbaye de Westminster pour voir son père et sa belle-mère, Camille Parker Bowles, officiellement couronné roi et reine du Royaume-Uni. Il était assis au troisième rang de l’église et ne semblait pas interagir avec son père ou son frère, Prince William et sa famille, devant les caméras. Il a cependant affiché de nombreux sourires tout au long du grand événement et a ensuite été vu monter dans une voiture pour retourner chez lui en Californie.

Le même jour, Meghan a été vue en randonnée, le concert du couronnement a eu lieu. Il comprenait diverses performances musicales de certains des plus grands artistes de l’industrie de la musique, tels que Lionel Richie, Katy Perryet plus.

