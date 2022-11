Meghan Markle parle de la honte des femmes pour leur “sensualité”, “sexualité” dans un nouvel épisode de podcast

Meghan Markle a abordé le sujet de la honte des femmes pour leur “sensualité” et leur “sexualité” dans son dernier épisode de podcast.

Pour l’épisode “Archetypes”, Markle a visité son lycée et s’est entretenue avec la militante des droits des trans et actrice Michaela Jaé Rodgriguez.

“Je veux dire, l’une des choses auxquelles je pense que toutes les femmes auxquelles nous sommes confrontées est qu’en vieillissant, vous explorez et commencez à comprendre votre sensualité, votre divinité féminine, votre sexualité. Souvent, cela peut être très utilisé contre vous », a déclaré Markle.

“Et je donne l’exemple de, vous savez, pour une femme surtout par rapport à un homme, un homme, s’il joue ou s’amuse ou quoi qu’il fasse, c’est souvent célébré, voire annoncé. Mais pour une femme, je ne Peu importe si elle est peut-être la femme la plus prospère de la finance dans la cinquantaine, je vous promets que quelqu’un dira toujours : “Ouais, mais c’était une vraie salope à l’université.””

“Oh mon Dieu, ils le feront”, a répondu Rodriguez. “Elles vont!”

Rodriguez, connue pour ses rôles dans “Nurse Jackie” et “Pose”, a poursuivi en donnant un exemple d’une fois où elle s’est sentie honteuse.

“Il y a eu une expérience où c’était littéralement une publication sur Instagram et j’ai posté une photo de, vous savez, moi juste, ce n’était pas torse nu, mais il y avait une chemise en maille et vous savez, j’ai libéré le mamelon. Je me suis sentie libérée, pas seulement pour montrer, mais juste pour se sentir artistique et créative en sachant que c’est mon corps et pas celui de quelqu’un d’autre”, se souvient-elle.

“Et quand je lisais les commentaires, vous savez, évidemment, il y avait des femmes qui m’élevaient parce que la plupart des femmes sont comme, oui, libérez le mamelon. Nous devrions pouvoir nous sentir à l’aise avec notre corps, mais quand je regardais certains de les commentaires de ce que les hommes diraient, ils entreraient dans ma vie personnelle et je me disais : “C’est, un, ce ne sont pas tes affaires. Poser des questions sur mes petits amis, qu’est-ce que cela équivaut à vous ? Et aussi, je veux dire, êtes-vous faire face à quelque chose en vous-même pour savoir pourquoi vous devez me poser la question ? »

“C’est toujours une projection”, a ajouté Markle. “Oh, ça en dit toujours beaucoup plus sur l’autre personne que sur toi.”

Markle a poursuivi: “Ça va rester avec elle comme”, avant que Rodriguez n’ajoute, “Colle”.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un “partenariat pluriannuel” entre Spotify et leur société de production Archewell Audio.

Selon un teaser audio publié en mars, la série vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, a expliqué Markle à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

Markle a lancé “Archetypes” 23 août. Sa série de podcasts, qui présente des conversations entre l’actrice et des commentateurs culturels, des historiens et des penseurs contemporains, a débuté avec l’invitée Serena Williams.

La duchesse de Sussex a commencé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans “General Hospital”. Elle a continué à apparaître dans des émissions et des films tels que “Century City”, “CSI: NY” et “Horrible Bosses”.

Elle est surtout connue pour son passage de sept saisons en tant que Rachel Zane dans “Suits”.

En juillet 2016, elle a commencé à sortir avec le prince Harry, et les deux se sont fiancés en novembre 2017. Le couple s’est marié en 2018 et partage deux enfants – Archie et Lilibet.

