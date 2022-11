Meghan Markle parle de la culpabilité de sa mère, du stéréotype ‘Stepford Wife’ dans le podcast ‘Archetypes’

Meghan Markle a expliqué ce que c’est que de laisser tomber ses “cheveux bouclés” aux côtés de l’épouse du premier ministre canadien, Sophie Grégoire Trudeau, et de ne pas succomber aux pressions de la “culpabilité de maman” ou de la vie stéréotypée de “Stepford Wife”, dans son dernier épisode de podcast.

Markle a discuté de “l’autre version de” elle et Trudeau, qui sont amis depuis que la duchesse est actrice, tournant “Suits” au Canada. “Ce n’était pas notre journée d’épouses et de mamans, toutes parfaitement coiffées avec des chignons, des perles et des sourires sages. C’était l’autre version de nous – à la fois avec des cheveux bouclés sauvages, des maillots de bain et du linge ample, et d’énormes le ventre rit.”

Parlant de sa relation avec l’épouse du premier ministre du Canada, âgée de 47 ans, Markle a déclaré : “Je suis allée vers elle au fil des ans pour obtenir des conseils. Elle sait ce que c’est que d’être une mère et une partenaire, et plus particulièrement une maman et partenaire aux yeux du public. Et aussi à quel point la culpabilité des attentes peut devenir écrasante.

Trudeau a fait écho à ses déclarations en disant: «La culpabilité que nous ressentons en tant que mères ou en tant que femmes en général est auto-imposée. Je pense que nous avons appris à nous l’imposer… Une petite fille ne naît pas en se sentant coupable d’être une fille, nous l’apprenons. Et c’est totalement inacceptable.

Tout au long du podcast, Markle a évoqué les stéréotypes d’être une femme à l’ère moderne, ainsi que d’être un parent, tout en parlant avec l’actrice Pamela Adlon. “Une partie des étiquettes dont nous parlons”, dit Markle, “Cette idée de ce que signifie être une bonne mère, ou comme une épouse de Stepford – tous ces différents archétypes où vous ressentez cette pression d’avoir à être un plus ou une épouse ou une partenaire d’une certaine manière… et puis la honte de la mère qui va avec, souvent… et je pense que c’est tellement intéressant d’entendre votre parcours à ce sujet.”

Adlon, qui a maintenant grandi avec ses propres enfants, a discuté avec Markle des difficultés d’être parent.

Markle a expliqué comment elle jongle avec deux jeunes enfants le matin – et félicite son partenaire, son mari, le prince Harry – pour l’avoir aidée à démarrer la journée. Un partenaire est un luxe qu’Adlon n’avait pas.

“Vous savez, les deux moniteurs sont allumés pour que les enfants les entendent, toujours debout avec Lili, faites-la descendre, puis une demi-heure plus tard, Archie est debout”, dit Markle à propos de sa routine. “Commencez à faire sa boîte à lunch avant qu’il ne se lève pendant que je l’ai, en lui faisant grignoter un peu. Mon mari m’aide à le faire descendre. Je prépare le petit-déjeuner pour eux trois. C’est très important pour moi. J’adore le faire”, a-t-elle ajouté. a dit.

Elle a précisé à Adlon : “Oh mon mari, oh il est génial.”

Plus tard dans l’épisode, Markle a expliqué comment devenir mère d’une petite fille à Lilibet l’avait changée. “Maintenant, je suis maman d’une fille et que je pensais que cela allait arriver ou non, c’est arrivé – je vois le monde différemment à travers la façon dont elle va voir le monde et comment elle va considérer certaines femmes comme des modèles .”

Sur la façon dont elle élèvera sa fille, Markle dit qu’elle apprendra à sa fille à “être un être humain à part entière intéressant, curieux, gentil, fort, tout. Mais vous devenez aussi une femme avec une voix. “