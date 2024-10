Meghan Markle panique à cause de l’indépendance et de la « facilité » du prince Harry

Meghan Markle aurait commencé à supplier le prince Harry de rentrer chez lui à un moment donné, et cela était dû à ses sorties en solo partout dans le monde, de New York à Londres et même en Afrique du Sud.

Une conversation autour de tout cela a eu lieu pour la première fois lorsqu’un initié s’est assis avec New Idea Magazine, pour une conversation franche.

Ils ont tout commencé en expliquant comment Meghan Markle avait jonglé seule avec la vie de maman, pendant que le prince Harry était en voyage.

À tel point que cela devenait « de plus en plus difficile » à gérer maintenant qu’Archie avait commencé son « école pour grands » et qu’il était en 5e année.

Selon le média, elle « a jonglé avec tant d’assiettes à la fois » et a effectivement élevé Archie et Lilibet comme une mère célibataire » pendant que le duc était absent.

Cependant, ce qui sonne l’alarme maintenant, c’est le fait qu’« il ne semble avoir aucun problème à s’adapter… et de toute évidence, cela la fait flipper, et elle se demande si accepter de séparer les vies professionnelles était une bonne idée. »