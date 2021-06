Meghan Markle offre 2 000 exemplaires de The Bench GRATUITEMENT aux bibliothèques et aux écoles des États-Unis

MEGHAN Markle offre 2 000 exemplaires gratuits de son livre pour enfants The Bench aux bibliothèques et aux écoles de toute l’Amérique, a-t-on annoncé hier.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a déclaré que l’histoire de 34 pages était basée sur un poème qu’elle avait écrit pour son mari, le prince Harry, pour la fête des pères.

Meghan Markle et le prince Harry offrent 2 000 exemplaires gratuits du livre pour enfants The Bench aux écoles à travers l’Amérique Crédit : Méga

Meghan a dédié le livre à son mari Harry et à son fils Archie Crédit : Getty

Elle l’a dédié à lui et à son fils Archie, les appelant: « L’homme et le garçon qui font que mon cœur va pomper. »

Dans une déclaration publiée sur Archewell, la duchesse a déclaré qu’elle avait reçu le soutien de son éditeur pour envoyer 2 000 exemplaires gratuits aux bibliothèques, centres communautaires et écoles à travers les États-Unis.

La fondation travaille avec First Book, une organisation à but non lucratif qui a distribué plus de 200 millions de livres aux enfants des communautés à faible revenu à travers l’Amérique.

Des organisations telles que l’Assistance League of Los Angeles seront parmi celles qui recevront des exemplaires gratuits du livre.

L’association caritative à but non lucratif opère dans la ville depuis plus de 100 ans et vise à améliorer la vie des enfants pauvres.

Les illustrations du livre offrent aux lecteurs un aperçu de la vie des Sussex Crédit : Le Soleil

On voit le prince Harry nourrir des poulets avec son fils Archie tandis que Meghan berce sa fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor Crédit : Le Soleil

On ne sait toujours pas s’il y aura une initiative similaire au Royaume-Uni.

Les illustrations du livre donnent un nouvel aperçu de la vie « authentique » des Sussex dans leur maison de LA – mettant en vedette leur fille nouveau-née Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Ils la montrent en train de bercer son nouveau-né dans un potager alors que le prince Harry nourrit des poulets avec Archie.

Le livre est actuellement classé 14e dans la liste des meilleures ventes sur Amazon.com

Alex O’Connell, rédacteur en chef des arts du Times of London, a déclaré : « L’histoire manque tellement d’action et de danger que vous vous demandez à moitié si le travail d’écriture a été délégué à un meuble.

La chroniqueuse du Sun Book, Natasha Harding, a déclaré que The Bench « ne répond pas aux attentes ».

Elle a dit: « C’est trop dur, réveillé et trop sentimental ».

Les aquarelles ont été créées par l’artiste Christian Robinson Crédit : Le Soleil

Meghan espère que l’histoire de ses enfants, The Bench, trouvera un écho auprès des lecteurs Crédit : La Méga Agence

Les aquarelles ont été créées par l’artiste primé Christian Robinson – accompagnant les paroles de Meghan.

Le nom de plume de la maman est : « Meghan, la duchesse de Sussex ». Elle racontera également un livre audio du conte.

Meghan a déclaré: « Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.

« Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons. »

La duchesse a déclaré qu’elle espérait que The Bench résonnerait auprès de toutes les familles à travers le pays.

Elle a déclaré: « J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, peu importe la composition, autant qu’avec moi. »