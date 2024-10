Meghan Markle oblige Kate Middleton à jeter l’éponge

Les experts craignent que Meghan Markle ne pousse Kate Middleton à abandonner complètement la relation entre son mari et le prince Harry.

Un aperçu de cela a été partagé par l’expert royal Paula Froelich et elle prévient qu’il n’est « tout simplement pas vrai » que Kate joue un rôle d’artisan de la paix et a incité le message du 40e anniversaire au prince Harry,

Car « même si Kate a joué le rôle de pacificatrice avec Harry et William dans le passé, ce n’est plus le cas maintenant. »

Selon NouvellesNation, un initié référencé par Froelich a déclaré: « (c’était avant qu’Harry ne renverse du thé sur Kate, alléguant qu’elle l’avait incité à porter un costume nazi et qu’elle avait été impolie envers sa femme, Meghan Markle. »

Sans oublier : « Middleton était également furieuse lorsqu’il a été affirmé plus tard qu’elle et le roi Charles étaient les racistes royaux mentionnés dans l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey – des allégations qui n’ont été révélées qu’après que son ami, Omid Scobie, a publié son livre Endgame, qui était ‘n’a pas été édité correctement aux Pays-Bas et a révélé leurs noms). »

Aux yeux de la source de Froelich, « Le problème, c’est Meghan », car « sa motivation est l’argent et le prestige ».

« Regardez comme elle insiste pour utiliser son titre de duchesse sur sa papeterie – et insiste pour que ses enfants soient prince et princesse. C’est une hypocrisie totale », a ajouté la source.

Avant de conclure, ils ont également dit : « Dire que vous voulez quitter la famille mais insister pour conserver vos titres ? Pour elle, tout est question de commercialisme et d’argent.