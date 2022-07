Meghan Markle nie avoir menti à Oprah sur le fait d’être un “enfant unique” dans une interview révélatrice

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle a nié cette semaine avoir menti à Oprah Winfrey sur le fait d’être une “fille unique” lors de son interview révélatrice l’année dernière.

L’équipe juridique de la duchesse de Sussex a déclaré lundi dans un dossier judiciaire concernant le procès en diffamation de sa demi-sœur Samantha Markle que Meghan avait fait une déclaration “subjective” sur ce qu’elle ressentait pour son enfance.

“La réponse de Meghan à cette question selon laquelle elle” a grandi en tant qu’enfant unique “n’était évidemment pas censée être une déclaration de fait objectif selon laquelle elle n’avait pas de frères et sœurs génétiques ou de demi-frères et sœurs”, a déclaré son équipe juridique dans le dossier. “C’était plutôt un exemple classique d’une déclaration subjective sur ce qu’une personne ressent à propos de son enfance.”

Le dossier affirmait que Samantha Markle “ignorait le contexte” de la question de Winfrey, qui concernait la “relation” de Meghan avec sa demi-sœur, qui a 17 ans de plus qu’elle et a grandi dans une autre maison.

Il a déclaré que l’affirmation de sa sœur selon laquelle elle peut réfuter que Meghan a grandi en tant qu’enfant unique est “intrinsèquement infalsifiable. Il est difficile d’imaginer un sentiment plus personnel et subjectif que la façon dont on perçoit sa propre enfance”.

Samantha Markle a poursuivi Meghan en mars pour 75 000 $, affirmant que sa déclaration selon laquelle elle “avait grandi en tant qu’enfant unique” était diffamatoire parce que Meghan faisait passer sa demi-sœur pour une “opportuniste de la pire espèce” qui voulait tirer profit d’avoir un célèbre sœur.

Elle allègue également qu’une biographie intitulée “Finding Freedom” qui n’a pas été écrite par Meghan ou le prince Harry lui a causé “l’humiliation, la honte et la haine à l’échelle mondiale”, selon Cosmopolitan.

Carolyn Durand et Omid Scobie, les auteurs de la biographie, ont déclaré que les Sussex n’étaient pas impliqués dans le livre.

Son secrétaire aux communications a peut-être parlé aux auteurs de manière confidentielle, mais les avocats de Meghan ont déclaré dans un dossier que cela n’était pas pertinent car “Meghan n’a pas fait les déclarations, elle ne peut en être tenue responsable. C’est aussi simple que cela.”

L’avocat de Meghan a déclaré à TMZ lorsque le procès a été intenté pour la première fois: “Ce procès sans fondement et absurde n’est que la continuation d’un schéma de comportement dérangeant. Nous lui accorderons le minimum d’attention nécessaire, c’est tout ce qu’il mérite.”