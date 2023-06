Le talent de Meghan Markle a été remis en question par le PDG de United Talent Agency (UTA), Jeremy Zimmer, lors d’une interview la semaine dernière.

Le meilleur agent d’Hollywood est intervenu après Spotify a brusquement mis fin à son accord avec la duchesse de Sussex, âgée de 41 ans, et son mari, le prince Harry, suite à l’annulation du podcast « Archetypes » de Markle après une seule saison.

« Il s’avère que Meghan Markle n’était pas un grand talent audio, ni nécessairement aucun type de talent », a déclaré Zimmer au site d’information mondial Semafor, interrogé sur l’annulation du podcast au festival de la publicité Cannes Lions 2023 à Cannes, en France.

« Et, vous savez, ce n’est pas parce que vous êtes célèbre que vous êtes doué pour quelque chose », a-t-il ajouté.

Les représentants de Markle n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Zimmer, qui a cofondé UTA avec Jim Berkus et Peter Benedek en 1991, a représenté un grand nombre de clients de premier plan, dont Mariah Carey, Anthony Hopkins, Kevin Hart, Chelsea Handler, Bryan Cranston et M. Knight Shyamalan.

UTA, qui fait partie des trois principales agences hollywoodiennes avec Creative Artists Agency (CAA) et William Morris Endeavour (WME), a participé à des accords de podcast pour des clients tels que Handler, Will Ferrell et Seth Rogen.

Markle, qui a joué dans l’émission « Suits » de USA Network pendant sept saisons de 2011 à 2018, a signé avec WME en avril.

En décembre 2020, Harry et Meghan ont signé un accord de podcasting pluriannuel, d’une valeur d’environ 20 millions de dollars, avec Spotify.

Grâce à leur société de production Archewell Audio, le couple a produit « Archetypes », qui a été hébergé par Markle et a fait ses débuts en août 2022. Le podcast de 12 épisodes est devenu un succès instantané, en tête des charts Spotify dans sept pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni « Archetypes, « , qui présentait des interviews d’invités tels que Serena Williams, Mariah Carey et Paris Hilton, a également remporté le prix du podcast aux People’s Choice Awards 2022.

Plus tôt ce mois-ci, Spotify et Archewell Audio ont annoncé dans un communiqué conjoint qu’ils avaient décidé de mettre fin à l’accord.

« Spotify et Archewell Audio se sont mutuellement mis d’accord pour se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », lit-on dans le communiqué envoyé à FOX Business.

La dissolution du partenariat est intervenue dans la foulée de l’annonce que « Archetypes » n’avait pas été renouvelé pour une deuxième saison.

« L’équipe derrière ‘Archetypes’ (reste) fière du podcast qu’elle a créé chez Spotify », a déclaré un représentant de WME au Wall Street Journal. « Meghan continue de développer plus de contenu pour le public ‘Archetypes’ sur une autre plate-forme. »

Une source a récemment déclaré au New York Post qu’Archewell Audio ne recevrait pas l’intégralité du paiement de 20 millions de dollars car la société du couple n’a pas produit suffisamment de contenu pour que le géant fumant puisse remplir les conditions du contrat.

Il a également été signalé que Markle avait peu travaillé sur « Archetypes », ce qui semblait être corroboré par Bill Simmons, cadre supérieur du podcast Spotify, lors d’un récent épisode de « The Bill Simmons Podcast ». Il a qualifié Markle et le prince Harry de « f—— escrocs ». Il a également fait allusion à un incident qu’il a eu avec Harry sur Zoom lorsqu’ils ont apparemment réfléchi à des idées de podcast.