Meghan Markle ne voyage PAS pour voir la reine alors que le prince Harry se rend séparément vers d’autres membres de la famille royale en Écosse

MEGHAN Markle ne voyagera PAS pour voir la reine et reste à Londres pendant que Harry voyage seul, ont révélé des sources.

Cet après-midi, le prince Harry s’est rendu en Écosse par lui-même, tandis que le prince Andrew, le prince Edward et le comte et la comtesse de Wessex ont volé ensemble.

Des rapports antérieurs suggéraient que le duc et la duchesse de Sussex étaient en route pour le trou de culasse écossais de la reine ensemble.

Mais des sources ont déclaré plus tard que Meghan resterait à Londres, le prince Harry voyageant seul.

Une fois en Ecosse, Harry rejoindra le prince Charles et Camilla – qui se sont précipités ce matin au domaine écossais – et la princesse Anne.

William a été vu en train de conduire Andrew, Sophie Wessex et Edward à Balmoral après l’atterrissage de leur vol cet après-midi.

La duchesse de Cambridge est restée dans le sud avec George, Charlotte et Louis pour leur premier jour d’école, a confirmé un porte-parole.

Sa Majesté, 96 ans, se dit « à l’aise » à Balmoral où elle demeure sous surveillance médicale.

Les Sussex devaient assister à la cérémonie des WellChild Awards à Londres ce soir. Alors que Meghan restera à Londres, elle n’ira pas à l’événement.

Un communiqué a déclaré aujourd’hui: “Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.

“La reine reste confortable à Balmoral.”

Camilla devait rencontrer le personnel et les patients de Maggie’s à Airdrie, dans le Lanarkshire, aujourd’hui, mais les fiançailles ont été annulées.

L’hélicoptère de Charles a également été vu atterrir sur le terrain de Balmoral ce matin.

L’annonce intervient deux jours seulement après que la reine a rayonné lors de sa rencontre avec la nouvelle première ministre Liz Truss à Balmoral.

Mme Truss a été parmi les premières à souhaiter bonne chance à Sa Majesté aujourd’hui après la nomination officielle de lundi.

Elle a déclaré: “Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment.”

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a également adressé ses meilleurs vœux à la reine en interrompant le débat sur l’énergie d’aujourd’hui au Parlement.

Cela s’est produit à voix basse aux Communes – suscitant des spéculations selon lesquelles il y avait eu une mise à jour sur la santé de la reine.

Il a déclaré: “Je sais que je parle au nom de toute la Chambre lorsque je dis que nous envoyons nos meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine et qu’elle et la famille royale sont dans nos pensées et nos prières en ce moment.”

Sir Lindsay a ajouté: “S’il y a autre chose, nous informerons la Chambre en conséquence.”

RUPTURE AVEC LA TRADITION

La reine a rencontré lundi Mme Truss, la 15e première ministre de son règne de 70 ans, à Balmoral.

Habituellement, le monarque nommait les premiers ministres du palais de Buckingham ou du château de Windsor, mais elle vivait à Balmoral pour sa mobilité.

Tenant une canne, Sa Majesté a souri en saluant le nouveau Premier ministre pour la cérémonie traditionnelle du “baiser des mains”.

La reine a récemment passé plus de temps à se reposer sur les ordres du médecin car elle continue de souffrir de problèmes de mobilité.

