Meghan Markle ne voit-elle pas l’ironie de se plaindre d’avoir des ambitions étouffées sur un podcast de 18 millions de livres sterling ?

NOUS avons tous eu des emplois pour lesquels nous n’étions pas très bons.

Après quelques jours, voire quelques heures, dans le nouveau rôle, il devient clair que vous êtes complètement hors de votre profondeur ou que vous le détestez tellement que le souvenir d’un appel téléphonique bimensuel de heavy-sigh-Sue at the Job Center se sent soudainement comme une couverture chaude.

Il est juste de dire que Meghan n'était pas douée pour faire partie de la famille royale

Je peux dire en toute sécurité, après avoir écouté son nouveau podcast, Archetypes, que Meghan n'est pas non plus douée pour héberger un podcast

Après votre départ ou votre licenciement, il y a deux options. Vous pouvez admettre que vous êtes mauvais au travail, ou vous pouvez blâmer la direction.

Meghan Markle semble faire ce dernier.

Plutôt que de lever la main et d’admettre qu’elle détestait passer ses journées dans des centres communautaires qui sentaient le moisi à avoir des conversations guindées avec le grand public, elle a blâmé ses patrons. Cela n’avait certainement rien à voir avec elle.

Et maintenant, je peux dire en toute sécurité, après avoir écouté son nouveau podcast, Archetypes, que Meghan n’est pas non plus douée pour héberger un podcast – malgré les 18 millions de livres sterling que Spotify a déboursés pour cela.

Oui, elle a la voix douce et douce d’une princesse Disney et peut combler les lacunes dans les conversations avec un jargon d’auto-assistance digne d’Instagram, comme : “C’est la croissance, c’est la dimensionnalité.”

Mais c’est la “technique” d’interview de Meghan qui tombe immédiatement à plat. Comme il s’agit surtout de parler d’elle-même.

Le premier épisode d’Archetypes, intitulé The Misconception Of Ambition, a pour invitée la superstar du tennis et « chère amie » de Meghan, Serena Williams.

Mais si vous voulez entendre parler du père insistant de Serena, Richard, de l’une de ses 23 victoires en Grand Chelem ou même de sa réaction à ” That Slap ” de Will Smith qui a ensuite remporté un Oscar en jouant son père dans King Richard, détrompez-vous.

11 minutes complètes s’écoulent sans un mot de l’ancienne numéro 1 mondiale, tandis que Meghan discute de la maternité, de l’ambition et de la façon dont son “expérience vécue aidera d’autres femmes à s’ouvrir”.

Vous avez entendu ça mesdames ? Oubliez de payer la facture de gaz et ne vous inquiétez pas de jongler avec la garde des enfants – la duchesse de Sussex multimillionnaire est là pour nous faire tous nous ouvrir. Elle nous comprend.

Lorsque Serena est enfin autorisée à commencer à parler de la difficulté avec laquelle elle peut trouver la vie publique, Meghan voit cela comme une opportunité de parler de, eh bien, Meghan, en disant: «Quand vous devez voir des choses qui me décrivent mal et que vous vivez derrière portes fermées ce qui a été douloureux pour moi.

Sir David Frost, ce n’est pas le cas.

Ce qui ressort des pores de ce podcast, c’est que le principal reproche de Meghan est, clairement, avec la famille royale, qui, selon elle, a étouffé ses incroyables talents et son potentiel.

Détrompez-vous si vous voulez entendre parler de " That Slap " de Will Smith qui a remporté un Oscar pour avoir joué le père de Serena Williams, Richard

Harry n'est désormais autorisé à avoir que l'étrange rôle de walk-on dans Meghan's World

Ayant grandi en tant que fille qui a courageusement lutté contre le sexisme en écrivant à Procter & Gamble à propos d’une publicité pour lave-vaisselle ciblant uniquement les femmes – et en racontant cette anecdote largement médiatisée comme introduction au podcast – l’ancienne actrice affirme qu’elle n’a jamais su que «l’ambition était un négatif chose » pour les femmes.

C’était jusqu’à ce qu’elle dise “j’ai commencé à sortir avec mon mari”.

Mais comment cela peut-il être? Cela nous choque tout simplement, les Britanniques qui ont vu la femme la plus ambitieuse du monde, la reine, consacrer sa vie au service de ce pays.

Un pays qui devrait bientôt avoir sa troisième femme Premier ministre.

Bien que les membres de la famille royale puissent se sentir moites face à l’étrange désir de Meghan d’être une victime, même si cela en fait des méchants, il y a une chose dont ils devraient vraiment avoir honte, Harry.

Maintenant seulement autorisé à avoir la partie impaire dans le monde de Meghan – montrant des poulets à Oprah Winfrey ou jonglant pendant la vidéo du 40e anniversaire de Meghan – le prince a quelques secondes pour, une fois de plus, être le bouffon gentil mais sombre.

« Regardez qui vient d’entrer ! » Meghan s’exclame, comme si la visite était spontanée et qu’Harry était autorisé à faire n’importe quoi sans que cela soit déjà passé par la machine Markle PR. « Tu veux venir dire bonjour ?

Meghan a tous les contacts, l'argent et la confiance nécessaires pour continuer ce concert pendant un certain temps, mais ce n'est pas le bon travail pour elle

Prenant exemple sur lui, le prince, qui est la raison pour laquelle elle a maintenant un podcast de plusieurs millions de livres, se précipite et dit à Serena: “J’aime ce que tu as fait avec tes cheveux, c’est une bonne ambiance.”

Serena répond : « Merci. Content de vous voir aussi comme toujours, vous me manquez les gars.

Avec une légère voix traînante transatlantique, Harry dit : “Eh bien, viens nous voir.”

Et avec un rapide “merci, mon amour” de Meghan, il est parti.

Bien que je cherche désespérément à ce que Meghan pose une question sur le tennis, il n’y a pas de chance, mais près de la moitié du podcast parle de grossesse, d’être mère et de leur courage.

Meghan a tous les contacts, l’argent et la confiance nécessaires pour faire durer ce concert pendant un certain temps.

Mais ce n’est pas le bon travail pour elle. Et cette fois, elle ne peut pas blâmer la direction.