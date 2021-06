Meghan Markle NE viendra pas au Royaume-Uni pour la révélation de la statue de la princesse Diana après la naissance de Lilibet, selon un expert royal

MEGHAN Markle ne reviendra pas au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue dédiée à la princesse Diana après la naissance de sa fille Lilibet, a déclaré un expert royal.

Phil Dampier dit qu’il « doute beaucoup » que la duchesse revienne au Royaume-Uni dans les semaines à venir pour la cérémonie.

Meghan Markle ne retournera pas au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue à la princesse Diana, a déclaré un auteur royal Crédit : Getty

Pendant ce temps, Kate Middleton pourrait intervenir le jour J si le prince Harry décide qu’il ne peut pas revenir.

Le duc, 36 ans, espérait rentrer au Royaume-Uni pour l’événement poignant du 1er juillet – à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère.

Il vient comme :

M. Dampier a déclaré: « Cela ne me surprendrait pas si nous ne voyions pas Meghan pendant un certain temps.

« Je ne pense pas qu’elle soit plus populaire auprès de la famille royale ou du public au Royaume-Uni et je pense qu’elle préférera rester en Californie avec ses deux jeunes enfants. »

Il a déclaré que l’arrivée de sa fille, qui est arrivée le 4 juin et est la première royale née aux États-Unis, fournira à Meghan une « excuse » pour ne pas y assister.

« La naissance de Lilibet lui donne une excuse parfaite pour ne pas venir », a-t-il déclaré.

« Cela peut être considéré comme un coup porté à la famille royale, mais il sera simplement ajouté à une liste déjà longue. »

Mais si la duchesse venait, une grande partie de l’attention se déplacera vers elle – et loin de Diana, a déclaré M. Dampier.

« Dans le cas improbable où elle viendrait, cela se transformerait en cirque et nuirait au but du dévoilement, qui est de se souvenir de Diana », a-t-il déclaré.

Phil Dampier affirme que Meghan utilisera la naissance de sa fille – du nom de la reine – comme une « excuse » pour ne pas voyager Crédit : AFP

Mais certains disent que Harry pourrait également choisir de rester chez lui à LA plutôt que de retourner au Royaume-Uni – au milieu des tensions suscitées par une série d’entretiens donnés aux États-Unis. Crédit : Reuters

La famille royale aurait été bouleversée par les affirmations selon lesquelles Harry aurait été «négligé» Crédit : pixel8000

« C’est la meilleure opportunité pour William et Harry de réparer leur relation, et il vaudrait peut-être mieux que les frères règlent les choses entre eux par eux-mêmes. »

Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si Harry retournera au Royaume-Uni pour la cérémonie, maintenant dans quinze jours.

Ce serait la première fois qu’il verrait le frère William face à face depuis leur rencontre après les funérailles de son grand-père.

Et un expert a prédit qu’il ne reviendra pas.

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save The Queen que la duchesse de Cambridge pourrait intervenir à la place.

« Peut-être que Kate interviendra pour que William ne le fasse pas tout seul », a-t-il déclaré.

Mais Roya Nikkhah, la rédactrice royale du Sunday Times, a déclaré à Kay Burley sur Sky : « Je pense que nous pouvons nous attendre à le voir voyager dans les prochaines semaines et il doit dévoiler cette statue. »

Depuis l’interview initiale d’Oprah diffusée le 8 mars, Harry a donné une série d’interviews qui auraient été profondément bouleversantes pour la famille royale.

S’ouvrant dans ses nouvelles docuseries AppleTV + en cinq parties, The Me You Can’t See, il a accusé sa famille de « silence total » et de « négligence » lorsque Meghan était suicidaire et a affirmé que son père l’avait fait « souffrir » dans son enfance.

Il a également insisté sur le fait qu’il ne serait pas « contraint au silence » lorsqu’il a prétendu que The Firm « a été piégé » et a sali lui et Meghan.

Cependant, dans ce qui a été considéré par certains comme une étape pour se réconcilier avec la famille royale, Harry et Meghan ont nommé leur petite fille Lilibet ‘Lili’ Diana – le surnom de la famille de la reine, ainsi que le nom de sa mère.