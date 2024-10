Meghan Markle « ne sera jamais pardonnée d’avoir dissuadé la famille royale » – expert | Royale | Nouvelles

Elle a dit Le Soleil : « Mais je ne vois pas la même chose pour Meghan. Au fond, les gens aiment toujours le prince Harry, et ils veulent l’aimer, je pense qu’ils sont juste très, très déçus par lui. »

Selon Mme Seward, même si Harry a lancé ses propres attaques, le plus jeune fils du roi pourrait toujours être pardonné – mais on ne peut pas en dire autant de sa femme.

La duchesse de Sussex, 43 ans, a lancé de nombreuses attaques contre la famille royale et cela signifiera probablement qu’elle ne sera « jamais pardonnée » par la famille royale.

En parlant du temps passé par Meghan au sein du cabinet, Le SoleilLe rédacteur en chef de Royal Matt Wilkinson affirme qu’on lui a donné « tant d’opportunités de réussir ». L’ancienne actrice a officiellement rejoint la famille en 2018 lorsqu’elle a épousé le prince Harry à Windsor.

Discuter du royal pour la première fois Spectacle en direct exclusif royala-t-il déclaré : « Je pense que la famille royale lui a donné tellement d’opportunités.

« Ils ont donné à son personnel, une maison, payé son mariage, lui ont donné des patronages et ont fait d’elle une ambassadrice du Commonwealth Trust. Elle a eu toutes ces opportunités et a reçu tellement de choses pour réussir. »

Il a ajouté : « Je pense qu’ils lui ont donné tout ce qu’ils pouvaient, je ne pense pas qu’ils auraient pu lui en donner davantage, mais au final, elle n’en avait tout simplement pas envie. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale en 2020 et résident désormais aux États-Unis. Le couple est désormais installé à Montecito avec leurs enfants, le prince Archie, cinq ans, et la princesse Lilibet, trois ans.