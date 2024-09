Meghan Markle ne se laisse pas perturber par le traumatisme qu’elle a infligé à la famille royale

Meghan Markle ne semble pas perturbée par le traumatisme qu’elle a infligé aux membres de la famille royale avec ses pitreries, a souligné un commentateur royal.

Parler avec Actualités GB, Ingrid Seward a noté que la duchesse de Sussex est « très forte et très déterminée » et ne semble pas regretter ses décisions, y compris sa gestion de son premier mariage et ses attaques cinglantes contre la famille royale.

Elle a ensuite souligné la relation de Meghan avec son père éloigné, Thomas Markle, notant que les deux partagent une dynamique « très étrange ».

« Je ne pense pas que Meghan regrette quoi que ce soit », a déclaré Seward à l’animatrice Nana Akua. « Elle ne semble pas regretter le fait qu’elle ne parle jamais à son propre père, je trouve toujours cela très étrange. »

« Elle ne semble pas regretter le fait que son premier mariage ait échoué. Elle ne semble pas regretter d’avoir contrarié la famille royale », a ajouté l’expert.

« Je ne pense pas qu’elle soit une fille qui a des regrets. Je pense qu’elle est très forte et très déterminée. »