Meghan Markle ne recevra aucune félicitation d’anniversaire de la part d’une petite armée d’ex-copains qu’elle a évitée

En soufflant les 40 bougies de son gâteau d’anniversaire mercredi, Meghan Markle sera à juste titre ravie de son triomphe phénoménal.

À son âge marquant, la duchesse de Sussex peut se féliciter d’avoir défié toutes les chances.

Meghan Markle aura 40 ans mercredi, mais il n’y aura pas de cartes d’anniversaire du père et des frères et sœurs de Meghan, ni probablement de sa belle-famille à Londres Crédit : Ian Whittaker – Le Soleil

Meghan âgée de 11 ans avec son petit neveu

Contrairement à de nombreuses femmes qui craignent de basculer du bord de la falaise à 40 ans, Meghan se tient sous les projecteurs mondiaux comme l’une des superstars du monde, convaincue que son destin s’envolera vers une gloire et une fortune plus grandes.

À peine 18 mois après avoir snobé la reine et abandonné la Grande-Bretagne, Meghan et le prince Harry jouissent d’un style de vie enviable dans leur palais de 11 millions de livres sterling, neuf chambres et 16 salles de bains au nord de Los Angeles.

Financée par des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix, Spotify et un contrat d’édition de quatre livres, elle est assise au soleil à côté d’une immense piscine dans un jardin bien entretenu de cinq acres, complotant comment réaliser ses ambitions à couper le souffle.

À 40 ans, Meghan sent à juste titre qu’elle est au sommet de ses pouvoirs, le maître navigateur de son propre récit et du destin du prince Harry.

Elle a humilié ses critiques et humilié la famille royale. Ses prochaines étapes sont de conquérir l’Amérique, puis le monde.

Les critiques soulignent que la mégalomanie de Meghan n’a pas de limites. Ses admirateurs rétorquent qu’elle réalise à dessein le rêve américain.

L’âge lui-même est un nuage irréversible.

Pour prolonger la jeunesse permanente, à la californienne, Meghan paie le prix fort pour des lotions de bien-être illimitées, des entraîneurs de fitness et des potions pour dissimuler les étranges cheveux gris et les rides rampantes.

Le culte d’Elle Macpherson, de Salma Hayek et même de Jane Fonda, 83 ans, prouve aux 40 ans en quête d’une jeunesse éternelle que les femmes peuvent s’améliorer avec l’âge.

GRAVEMENT IGNORÉ

Un nuage plus sombre est sa liste d’invités à sa fête d’anniversaire.

Les voisins célèbres, les agents, les avocats et les spécialistes des relations publiques des Sussex afflueront dans leur havre de Montecito, mais il n’y aura pas de cartes d’anniversaire du père et des frères et sœurs de Meghan, ni probablement de sa belle-famille à Londres.

Il n’y aura certainement pas d’adorables félicitations de la part de la petite armée d’anciens amis que la duchesse a évités au cours des 15 dernières années, y compris son ex-mari, ses confidents d’enfance et ses associés londoniens mis au rebut.

L’amour sincère de la famille, lui souhaitant 40 autres années en bonne santé, se limitera à sa mère, la toujours silencieuse Doria. Pourtant, Meghan ne s’en souciera probablement pas du tout.

Meghan, pleine d’importance, semble croire que ses besoins sont plus importants que ceux des autres, notamment son père Thomas Markle.

L’Amérique et la Grande-Bretagne sont parsemées de personnes déconcertées par sa rupture brutale de leur relation auparavant étroite.

Meghan semble montrer peu de remords pour leur avoir fait du mal.

L’admiration et le respect sont la principale demande de Meghan envers les autres. Son importance à Hollywood est apparemment tout ce qui compte.

Ce n’est pas nouveau. Pendant des années, elle a cherché « un statut ».

Jusqu’en 2016, elle ne pouvait cacher sa frustration, à la fois en tant que militante politique autoproclamée et en tant qu’actrice.

Meghan et le prince Harry avec bébé Archie Crédit : Splash News

Malheureusement pour elle, prononcer le même discours mince sur le féminisme et l’autonomisation des femmes lors de réunions d’organisations caritatives internationales à New York, Dublin et au Rwanda n’a pas réussi à renforcer son profil.

De même, ses one-liners dans une multitude de films sans distinction avaient laissé un héritage embarrassant.

Son présentateur et son salut lorsqu’elle a atteint l’âge de 30 ans était Suits, le feuilleton télévisé américain qui a débuté en 2011.

Mais cela ne pourrait jamais l’élever au rang de méga-célébrité mondiale. Alors que sa carrière d’actrice trébuche vers un dernier rideau, elle a dû craindre pour son avenir.

A 35 ans, elle n’était plus la jeune starlette glamour.

En 2016, elle avait besoin d’argent et d’une nouvelle carrière. Plus urgent encore, elle voulait désespérément des enfants et sa recherche d’un père manquait de temps.

Réalisant vraisemblablement qu’Hollywood regorge de poseurs, de souteneurs, de flatteurs et d’hypocrites, elle avait commencé en 2013 à chercher à Londres son homme idéal.

Au départ, aucune des femmes anglaises qu’elle a recrutées pour aider n’a pu accoucher de Mr Right.

Avec un certain désespoir, elle aurait reconnu à des amis proches qu’il n’y avait pas de temps à perdre.

Elle voulait un homme mûr, riche et célèbre en qui elle pourrait avoir confiance pour lui offrir un statut, un confort et des enfants éternels.

Puis, un soir de juin dans le Soho de Londres, la récompense d’un habile complot de Meghan et de trois amis proches a changé sa vie. Lors d’un « blind date » bien préparé, elle a rencontré le célibataire le plus éligible au monde.

RICHE ET CÉLÈBRE

Le prince Harry a été instantanément séduit par une actrice tactile et sympathique dont les paupières scintillantes bordées de khôl ont poussé tous les bons boutons.

Ses déclarations d’amour inconditionnel ont scellé l’affaire. Sortir avec lui a propulsé Meghan dans la stratosphère – sa mission de toujours d’être une vraie princesse a été décrochée. Elle n’a jamais regardé en arrière.

Au début, les Britanniques ont presque unanimement applaudi parce que le bien-aimé Harry avait trouvé le véritable amour.

La belle et pleine d’entrain Meghan a été considérée comme un complément idéal à la famille royale.

D’anciens précédents ont été brisés pour accélérer son inclusion, invitant même l’Américain divorcé avant le mariage à passer Noël avec la reine à Sandringham.

Elle aimait l’adulation des foules à travers la Grande-Bretagne.

Mais épris de sa nouvelle épouse, Harry n’a apparemment pas réussi à expliquer correctement les réalités de la vie royale.

Ou, comme certains le croient, il a approuvé son projet de déménager en Californie dès que la poussière serait retombée.

Le moment exact où tout a tourné au vinaigre fait l’objet de nombreux débats.

Dans son interview à la BBC le jour de leurs fiançailles officielles en novembre 2017, Meghan a souligné que le mariage ne changerait pas ses opinions.

Indépendamment du fait que la survie de la monarchie dépendait d’une neutralité stricte et apolitique, elle avait l’intention de « changer le monde ».

Bien sûr, la monarchie était une plate-forme parfaite pour poursuivre son activisme.

Meghan était autrefois proche de son père Thomas Markle

Pour éviter les pièges, le personnel le plus intelligent, expérimenté et sympathique a été délégué par la reine pour guider Meghan à comprendre l’exigence inflexible d’éviter la controverse.

Malheureusement, cela a échoué. Qui était à blâmer est encore vivement contesté. Certains soulignent la relation inflexible de Meghan avec la famille royale.

Elle appréciait tous les vices de l’aristocratie – la pompe, l’illusion du pouvoir – mais elle semblait en vouloir d’être reléguée au-dessous de William et Kate.

Après tout, comment pourraient-ils ignorer son succès américain ? Les Cambridges étaient-ils simplement jaloux d’un nouveau royal?

L’actrice têtue n’avait apparemment ni sympathie ni compréhension que les monarchies dépendent des hiérarchies.

Autour du mariage, Meghan a commencé à considérer la victimisation et le « rejet » par la famille royale comme son martyre.

Les histoires de ses crises hystériques, de ses exigences déraisonnables et de ses allégations d’intimidation ont été accompagnées de récits selon lesquels la duchesse n’était pas disposée à remplir ses fonctions royales.

En réponse, elle s’est plainte que le palais – pour protéger William et Kate – avait refusé de lui dire la vérité.

La réalité était qu’au lieu d’interminables devoirs royaux mondains, elle a édité une édition du magazine Vogue, la bible des privilégiés.

L’écologiste moralisateur, parfois rejoint par Harry, a également volé sur des jets privés à Ibiza, en Italie et à New York pour des événements, notamment des fêtes avec des amis célèbres.

Elle a ensuite déclaré que les critiques étaient racistes.

BIBLE DES PRIVILÉGIÉS

Je crois vraiment que dans les six mois suivant le mariage, les plans pour le couple de quitter le Royaume-Uni étaient déjà en cours.

Se rangeant du côté de Meghan, Harry était d’accord avec sa stratégie de « rentrer à la maison ». L’actrice a quitté Londres, se plaignant furieusement par un groupe d’hommes de relations publiques et d’avocats de l’atteinte à sa vie privée par les médias «racistes» britanniques – puis s’est rapidement inscrite à des apparitions révélatrices à la télévision, sur les plateformes de médias sociaux et dans des livres.

Béni avec deux enfants en bonne santé et aucune responsabilité royale, aller pour le tout cassé promet d’être un grand succès pour Harry et Meghan.

Contrairement à ceux qui attendent le retour humiliant de Harry en Grande-Bretagne, le couple a défié les critiques et adore la vie parmi la royauté californienne – une décision qui menace de saper et peut-être de ruiner fatalement le monarque britannique guindé et ses héritiers.

La question posée par les ennemis de Meghan sera de savoir si la déloyauté du couple envers la reine est à la hauteur de ses principes de compassion.

Et qu’en est-il des 40 prochaines années ? Une fois que Harry aura fini de promouvoir ses livres, Meghan lancera-t-elle sa propre campagne mondiale pour s’engager dans la boue tourbillonnante de la politique américaine ?

Tout comme elle a séduit la famille royale, tentera-t-elle les puissants californiens de promouvoir ses propres ambitions politiques au Sénat et peut-être au-delà, via son amitié avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et les Obama ?

La célébration sera également un lever de rideau sur les ecchymoses et les effusions de sang qui suivront inévitablement la publication l’année prochaine des mémoires de Harry Crédit : AP : Presse associée

Bien que sa rhétorique politique soit squelettique et que sa peau soit sensible à la critique, c’est sûrement la prochaine étape de sa croisade pour le bien.

La Californie a une forte tradition d’acteurs hollywoodiens qui remportent les élections.

Arnold Schwarzenegger était gouverneur de l’État et Ronald Reagan était président des États-Unis.

Avec le soutien des parrains démocrates Clinton et Obama, Meghan devrait avoir peu de mal à se faire nommer comme l’un des 40 membres du Congrès de l’État envoyés à Washington.

PLE GRAS

Si les Californiens affluent vers sa croisade pour la bonté, alors après deux mandats – seulement quatre ans – elle peut établir ses racines politiques.

Après cela, le destin prendrait le dessus.

Si l’un des deux sièges du Sénat de l’État se libère et qu’elle maîtrise le métier, une femme métisse devrait être une bonne coureuse.

Elle pourrait également briguer le poste de gouverneur de l’État, l’une des fonctions les plus prestigieuses des États-Unis.

Au bout de dix ans, dans la fleur de l’âge d’une femme politique, son bilan pourrait bien justifier une candidature à l’investiture démocrate à la présidence.

Pour obtenir ce prix, il faudra beaucoup d’apprentissage, des voyages sans fin et une constitution de fer pour survivre à des réunions politiques épuisantes et vaincre les critiques.

Meghan a certainement le courage et la confiance en soi pour se battre jusqu’au sommet du poteau gras. La question est de savoir si elle a de l’endurance.

Mercredi, célébrer son 40e anniversaire à Los Angeles plutôt qu’à Londres sera un tournant.

Souffler les bougies d’un gâteau californien cimentera la relance de Meghan Markle.

La célébrité au sommet de ses pouvoirs souhaitera un nouveau départ spectaculaire.

La célébration sera également un lever de rideau sur les ecchymoses et les effusions de sang qui suivront inévitablement la publication des mémoires de Harry l’année prochaine.

Le stress et la laideur de cette bataille pourraient menacer la santé de la reine, le règne de Charles et le sort des Windsor.

À 40 ans, Meghan fait certainement sa marque.