Costumes c’est le spectacle tout le monde parle. Maintenant que la série est devenue un énorme succès pour Netflix, les fans commencent à découvrir des secrets très intéressants en coulisses. Costumes créateur Aaron Korsh a révélé dans une nouvelle interview que la famille royale ne permettrait pas Meghan Markle42 ans, qui incarnait Rachel Zane dans la série, pour dire un certain mot sur la série.

« Dans l’épisode, Mike et Rachel allaient avoir un truc, et en guise de clin d’œil à ma belle-famille, nous allions lui faire dire : ‘Ma famille dirait poppycock.’ Et la famille royale ne voulait pas qu’elle prononce le mot. Ils ne voulaient pas mettre le mot « poppycock » dans sa bouche », a déclaré Aaron. Le journaliste hollywoodien. «Je présume parce qu’ils ne voulaient pas que les gens coupent les choses en disant ‘coq’. Nous avons donc dû le remplacer par « bullsh*t » au lieu de « poppycock », et je n’aimais pas ça parce que j’avais dit à ma belle-famille que [poppycock] allait être dans le spectacle. Il y avait peut-être encore une ou deux choses, mais je ne m’en souviens pas.

Le Costumes Le patron ne sait toujours pas comment la famille royale a obtenu les scripts en premier lieu. « Je savais qu’ils les lisaient parce que j’avais reçu des commentaires, mais je ne me souviens pas du processus par lequel ils les ont reçus », a-t-il admis.

À l’époque, Meghan n’était même pas la personne qui l’avait appelé pour lui parler du problème des « poppycock ». « Il s’agissait peut-être du producteur réalisateur de l’époque, ou de son agent. Qui que ce soit, ils n’aimaient pas plus devoir me le dire que moi de l’entendre », a noté Aaron. « Mais écoutez, quand ils l’ont expliqué de cette façon, et je suis presque sûr qu’on m’a expliqué que c’était à propos de ça. [splicing potential], j’avais une certaine sympathie parce que je ne voudrais pas non plus que quelqu’un lui fasse ça. Et le fait est que je ne pensais pas que quiconque le ferait vraiment, mais je ne sais pas non plus. Les gens sont fous. »

La mère de deux enfants a joué dans la série à succès USA Network pendant les 7 premières saisons. Elle a rencontré Prince Harry, 38 ans, alors qu’elle était encore un acteur principal. Meghan et sa co-star, Patrick J.Adamsdevaient quitter la série après la saison 7. La sortie de Meghan a été confirmée un jour après l’annonce de ses fiançailles avec le prince Harry en 2017.

« De la part de nous tous chez USA Network et Universal Cable Productions, nous souhaitons adresser nos plus sincères félicitations à Meghan Markle et au prince Harry pour leurs fiançailles. Meghan est membre de notre famille depuis 7 ans et ce fut une joie de travailler avec elle. Nous tenons à la remercier pour sa passion et son dévouement indéniables envers Costumeset nous lui souhaitons le meilleur », a déclaré USA Network dans un communiqué.

Meghan a révélé plus tard qu’elle n’agirait plus afin de pouvoir se concentrer sur ses devoirs en tant que membre de la famille royale. Bien que Meghan et le prince Harry aient démissionné de leur poste de membres de la famille royale en 2020 et aient déménagé en Californie, Meghan n’est pas revenue au métier d’actrice.

Elle est apparue dans le Harry et Meghan Des docu-séries Netflix, mais Costumes reste pour l’instant son dernier rôle scénarisé. Meghan est restée déterminée à ne plus agir. « J’ai fini. Je suppose qu’il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention est absolument de ne pas le faire », a-t-elle déclaré. Variété en 2022.