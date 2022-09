Meghan Markle ne connaissait pas la différence entre la célébrité et la vie royale, selon un expert : Elle est « comme un champ de mines »

Meghan Markle n’a apparemment jamais compris la différence entre être une célébrité et être un membre de la famille royale.

La duchesse de Sussex était une actrice américaine avant de rencontrer et d’épouser le prince Harry, duc de Sussex.

Le contributeur royal de Fox News, Duncan Larcombe, a noté qu’il n’était pas clair si Harry avait donné à Markle une bonne idée des attentes qui seraient placées sur elle après son mariage dans la famille royale.

“Je suis désespérément désolé pour Meghan”, a déclaré Larcombe à Fox News Digital. “Harry n’a clairement jamais vraiment voulu lui admettre ce qui allait réellement être impliqué dans la famille royale. J’ai couvert la relation de William et Kate presque depuis le début. Et pendant les sept premières années de leur relation, si vous appeliez le palais pour demander quelque chose à propos de Kate Middleton, ils diraient qu’on ne parle pas d’elle quand c’est un particulier.”

“Mais elle a eu des années pour s’adapter à l’attention, et je pense que Meghan n’a jamais compris la différence entre être sur le tapis rouge en tant que célébrité et le tapis rouge en tant que royale, et elle ne l’a tout simplement pas fait. comprendre la distinction incroyablement importante. Je ne sais pas si elle a été guidée, et je ne pense pas que la famille royale savait vraiment ce qu’elle avait quand Meghan s’est présentée.

Larcombe a expliqué que la lutte de Markle pour s’adapter au fait d’être un membre de la famille royale au lieu d’une célébrité avait des similitudes avec les propres luttes de feu la princesse Diana.

“Je l’ai vu, et nous l’avons vu depuis Diana. Nous l’avons vu maintes et maintes fois avec des gens qui se marient dans la famille royale”, a-t-il noté.

La différence la plus importante entre être une célébrité sur le tapis rouge et être royale sur le tapis rouge est le sens du “devoir”, selon l’expert royal.

“En tant que membre de la famille royale sur le tapis rouge, en particulier en tant que membre de la famille royale qui représente directement le roi – ou dans le cas de Harry et Meghan, évidemment, la reine. Lorsque vous assistez à une première de film, c’est parce que vous êtes dans le film , ou vous êtes un acteur hollywoodien, ou vous êtes une célébrité sur le tapis rouge. C’est à propos de vous, c’est votre image, c’est ce que vous obtenez”, a déclaré Larcombe. “Quand vous êtes sur le tapis rouge en tant que royal, il s’agit des gens que vous venez rencontrer, vous le faites par devoir.”

Le voyage de Markle en tant que membre de la famille royale n’a pas duré longtemps. Elle a épousé le prince Harry en 2018 et, en 2020, le couple s’était retiré de son rôle de membre de la famille royale pour se lancer sur sa propre voie vers l’indépendance financière.

Depuis lors, Markle a écrit un livre, “The Bench”, et a publié un podcast Spotify intitulé “Archetypes”.

“Si vous regardez la commercialisation dans laquelle Meghan s’est lancée, oui, elle s’en est très bien sortie. Elle est absolument là-haut maintenant, presque avec Beyoncé … certainement dans son esprit. Elle y est parvenue. Personne n’a de problème avec ça”, a déclaré Larcombe. . “Mais la réalité est qu’elle s’est fait beaucoup d’ennemis parmi les gens qui se sentent juste deuxièmes, de voir Meghan dans le cadre de sa nouvelle marque commerciale, de se présenter comme la victime alors qu’ils ont eux-mêmes l’impression d’avoir été traités injustement par elle. “

Le départ de Markle et Harry de la famille royale a fait sensation et a finalement conduit à la rupture royale entre le couple et le reste de la famille royale active.

L’interview explosive que le duc et la duchesse de Sussex ont faite avec Oprah Winfrey en mars 2021 a apparemment laissé la famille royale se demander quand le prochain drame tomberait. Plus récemment, le palais aurait été inquiet après que Markle ait affirmé avoir découvert un journal qu’elle tenait lorsqu’elle vivait à Frogmore Cottage.

“Je pense que la famille royale prendrait une bombe à retardement parce que je pense qu’elle ressemble plus à un champ de mines qui continue d’exploser”, a déclaré Larcombe. “Si ce n’est pas une chose, c’en est une autre. Cela crée ce genre de frénésie autour de Meghan parce qu’elle a une sorte de caractère” aime-la ou déteste-la “. D’autres pourraient dire qu’elle est un personnage qui divise.”

“Et nous n’avons qu’à regarder sa famille. Vous savez, elle ne parle pas à son père, et sa sœur semble la détester absolument. Je pense que Meghan est une figure qui divise.”

Alors que Markle et le prince Harry reprennent leur vie quotidienne en Californie après la mort de la reine Elizabeth II, tous les yeux seront rivés sur le prochain mouvement de la duchesse, selon Larcombe.

“C’est la question que les gens qui s’intéressent à la famille royale se posent en ce moment en Grande-Bretagne”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Elle a plus de trucs Spotify qui sortent. Va-t-elle aborder le fait que même certains des anciens amis de Harry ont publiquement accusé Meghan de simuler son propre chagrin lors des funérailles de la reine ? C’est une accusation assez forte à porter.”

