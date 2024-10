Meghan Markle « n’aimait pas » la vie royale malgré le soutien du palais

Un expert royal a affirmé que l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, avait eu de nombreuses opportunités de réussir en tant que membre royal, mais qu’elle avait choisi de ne pas continuer en tant que membre actif.

S’exprimant lors de l’émission Royal Exclusive Live, les experts royaux, Jennie Bond et Arthur Edwards, ainsi que le rédacteur en chef de Royal pour Le Soleil, Matt Wilkinson a expliqué comment le palais avait apporté un soutien considérable à Meghan, la duchesse de Sussex.

Cependant, Meghan « n’aimait tout simplement pas » son rôle royal avec Edwards, qui a été témoin de l’enthousiasme initial de l’ancien acteur à devenir royal, a noté qu’elle était « brillante » et « fantastique » au cours de sa première année, mais a ensuite changé d’avis.

« Je pense que la famille royale lui a donné tellement d’opportunités », a déclaré Wilkinson, selon The Sun. « Ils lui ont donné du personnel, une maison, ont payé son mariage, lui ont donné des faveurs et ont fait d’elle une ambassadrice du Commonwealth Trust. »

« Elle a eu toutes ces opportunités et on lui a donné tellement pour réussir », a-t-il ajouté. « Je pense qu’ils lui ont donné tout ce qu’ils pouvaient, je ne pense pas qu’ils auraient pu lui en donner davantage, mais en fin de compte, elle n’en avait tout simplement pas envie. »

Intervenant, Arthur a accepté et a déclaré que la duchesse de Sussex avait déclaré que Meghan était « brillante » et « fantastique » au cours de sa première année en tant que Royal.

« C’était phénoménal, et je ne peux pas vous dire à quel point elle a été incroyablement brillante au cours de cette première année », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’elle ait eu besoin d’un briefing. C’était une femme très sage et elle savait exactement ce qu’on attendait d’elle, et elle l’a fait.

« Mais ensuite, elle a décidé qu’elle ne voulait plus le faire, et c’était tout. »