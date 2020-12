On voit Meghan Markle enfiler un chapeau de Père Noël et imiter les paroles de chansons dans des images de son passage dans un clip vidéo de Noël au fromage qui a refait surface.

Avant d’épouser le prince Harry et de devenir la duchesse de Sussex, Meghan s’est fait connaître en tant qu’actrice dans un certain nombre d’émissions de télévision et de campagnes.

À peu près au moment où elle a décroché un rôle d’évasion dans le drame juridique Suits, Meghan a été invitée à apparaître dans la vidéo du single Christmas Spirit 2012 de Richard Marx.

Un clip déterré montre Meghan assise à une table mimant les paroles de la chanson tout en portant un costume convenablement festif.







Meghan fait la moue pour la caméra avant de laisser tomber son humeur sérieuse et de rire avec le reste de ses co-stars.

Le clip vidéo de style montage voit également des camées d’acteurs plus connus à l’époque Olivia Newton-John et Hugh Jackman.

Après avoir repéré Meghan dans le line-up, une fan étonnée a écrit: « Je suppose qu’à l’époque elle commençait et toute publicité aurait été bonne. »

La co-star de Meghan’s Suits, Rick Hoffman, aurait d’abord été invitée à apparaître dans la vidéo avant de demander à Meghan et à sa collègue actrice Sarah Rafferty de se joindre à la fête.







Malgré le casting de stars, la vidéo n’a que 123 884 vues sur YouTube depuis sa mise en ligne en décembre 2012 et la chanson connaît un succès mineur aux États-Unis.

Quatre ans plus tard, la vidéo Meghan a eu son tout premier rendez-vous avec le prince Harry au Dean Street Townhouse de Soho House.

«La transformation au fil des ans en duchesse et en partie de la famille royale est incroyable», a fait remarquer un spectateur.

Après son mariage avec Harry en 2018, Meghan a complètement cessé d’agir et deux ans plus tard, elle a rejoint son mari pour annoncer qu’elle démissionnait de ses fonctions de membres supérieurs de la famille royale.







Cette semaine, le couple a révélé qu’ils avaient signé un partenariat pluriannuel avec Spotify pour produire et héberger des podcasts.

Cette décision fait suite à leur accord de plusieurs millions de livres avec Netflix qui les verra créer des documentaires pour le service de streaming en ligne.

Partageant des nouvelles de leur dernier rôle, le couple a déclaré dans un communiqué: « Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de se connecter les uns aux autres sans distraction.

«Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires de chacun, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés.»







Plus tard ce mois-ci, Archewell Audio publiera un spécial de Noël du couple qui promet de présenter «des histoires d’espoir et de compassion d’invités inspirants pour célébrer la nouvelle année».

Dawn Ostroff, responsable du contenu et de la publicité chez Spotify, a déclaré que, bien que le couple vive en Californie, « le pouvoir de leur voix réside dans leur statut de citoyens du monde ».

« Le fait qu’ils embrassent l’extraordinaire capacité des podcasts sur Spotify tout en cherchant à élever les voix sous-représentées est un témoignage de leur appréciation pour le potentiel de la narration audio », a-t-il déclaré à propos de leur décision.