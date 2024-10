Meghan Markle mène le récit, le prince Harry suit au milieu des efforts de rebranding

Un expert royal a suggéré que le prince Harry et Meghan Markle tentaient de se renommer.

Parler avec Le Soleil, L’historien royal Hugo Vickers a déclaré que le duc de Sussex essayait de revenir à ses anciens efforts philanthropiques tandis que Meghan souhaitait revenir au métier d’actrice.

L’expert a noté qu’en l’absence de Meghan, Harry décerne des prix et discute de sujets qui le passionnent, mais lorsqu’elle est présente, elle domine le récit et il la suit.

Vickers a suggéré qu’il est « très possible » qu’Harry et Meghan essaient tous deux de se renommer. « Le prince Harry essaie en quelque sorte de devenir le vieux prince Harry et de faire ce pour quoi il était très bon », a-t-il déclaré.

L’expert poursuit : « Il décerne des récompenses au lieu de les accepter et parle des sujets dont il aime parler lorsqu’il est seul. »

« Quand Meghan est là, j’ai toujours l’impression qu’il dit tout ce qu’elle lui dit ou qu’elle parle. C’est elle qui mène le récit.

« Bien sûr, elle était actrice et donc apparaître dans une robe rouge devant un de ces écrans publicitaires et parler à des célébrités et tout, c’est tout à fait son monde. »