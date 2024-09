Meghan Markle : Meghan Markle envoie des e-mails à son équipe à 5 heures du matin mais a la gentillesse de…

Les collaborateurs de Meghan Markle disent désormais qu’elle est une bonne patronne, impartiale et orientée vers les solutions.

Après qu’un rapport accablant ait cité l’ancien personnel de Meghan Markle la traitant de démon et de dictateur, un nouveau rapport affirme que Meghan Markle a eu la gentillesse de ne pas s’attendre à une réponse à ses mails qu’elle envoyait à 5 heures du matin. Elle a fait savoir à son personnel qu’elle n’attendait pas de réponse immédiate, a rapporté US Weekly citant cinq employés actuels et anciens qui ont raconté leur expérience de travail avec la Royale.

« Ma journée de travail n’est peut-être pas la vôtre. Ne vous sentez pas obligé de répondre à cet e-mail en dehors de vos heures de travail normales », écrit Meghan dans ses courriers. Son personnel a affirmé qu’elle était flexible et juste.

Meghan compte environ 16 employés travaillant pour la production de divers projets Netflix, podcasts, la Fondation Archewell et les communications. Meghan partage le crédit et écrit un e-mail personnel pour remercier son personnel pour sa contribution, a déclaré un ancien membre du personnel.

« Si vous êtes en réunion et qu’une bonne idée est évoquée, elle s’assure de donner des accessoires à la personne qui a généré l’idée », a déclaré l’ancien membre du personnel.[After] un grand voyage, chaque collaborateur reçoit un e-mail personnel le remerciant pour sa contribution à sa réussite.

L’ancien responsable du contenu chez Archewell, Ben Browning, a défendu Meghan Markle et a déclaré qu’elle encourageait un environnement de travail positif et solidaire. « Nous continuons tous à être amis », a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les suggestions selon lesquelles Meghan Markle serait autrement sont fausses.

Un employé a déclaré n’avoir jamais entendu Meghan Markle crier car elle est orientée vers les solutions et donne des orientations claires. « Si vous venez pour nos patrons, vous venez pour nous. Ce n’est pas une organisation criminelle. Nous essayons de faire le bien », a déclaré l’employé.

Salut Meghan : où tout a commencé ?

Meghan et Harry ont reçu beaucoup de mauvaise presse et ont constaté un taux d’attrition énorme. Le chef de cabinet du couple a démissionné après seulement trois mois de travail. Un compte rendu du Hollywood Reporter a cité des membres du personnel qui ont déclaré que tous ceux qui travaillent sous la direction de Meghan Markle étaient terrifiés à l’idée qu’elle rabaisse les gens. « Elle se promène comme un dictateur en talons hauts, fulminant et aboyant des ordres. Je l’ai vue faire pleurer des hommes adultes », a déclaré l’un d’eux. Harry, en revanche, a été décrit comme une personne très charmante mais un facilitateur d’une terrible Meghan.

Un autre rapport du Daily Beast dépeint Meghan Markle comme un démon qui mâche en personne. « J’ai vu des gens se faire mâcher en personne et au téléphone et se sentir comme de la merde. C’était une période incroyablement difficile, et j’ai tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Elle a dit elle-même qu’elle l’était. suicidaire par moments », aurait déclaré un proche.