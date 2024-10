Meghan Markle, mariée au prince Harry « numéro 2 », a réalisé qu’elle serait toujours un « rouage dans la roue » de la famille royale

La tournée du prince Harry et de Meghan Markle en Australie en 2018 a marqué le début des problèmes dans la relation de Meghan avec la famille royale. La commentatrice royale Ingrid Seward a fait cette observation alors que le roi Charles entamait sa visite en Australie et aux Samoa.

Seward a fait remarquer que Harry et Meghan semblaient jeunes et frais. Ils ont bien joué leur rôle. Après avoir constaté à quel point ils avaient été bien accueillis, la défunte reine avait de grands espoirs quant à la contribution du couple au Commonwealth.

« On lui disait quoi faire. On lui disait où aller et comment le faire. Et elle ne jouait pas le rôle principal », a déclaré Seward, cité par le Sun.

Voyage du roi Charles en Australie

Cependant, il est peu probable que le roi Charles pense à Harry et Meghan lors de sa visite actuelle en Australie, selon Seward. Elle a mentionné que Charles se concentrerait sur ses tâches et ne réfléchirait peut-être qu’aux visites passées de ses parents, et non à celles de son fils et de sa belle-fille.