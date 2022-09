Meghan Markle, le prince Harry ne rencontrera pas le prince William, Kate Middleton, l’auteur dit: “Royal cache-cache”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle reviennent au Royaume-Uni pour une série d’événements caritatifs – et un auteur royal soupçonne que le prince William et Kate Middleton les éviteront.

En août, un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a annoncé qu’ils “sont ravis de rendre visite à plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur début septembre”.

Le couple se rendra à Manchester, en Angleterre, pour le One Young World Summit le 5 septembre, en Allemagne pour “One Year to Go” des Invictus Games le 6 septembre, puis à Londres pour les Well Child Awards le 8 septembre. La paire était au Royaume-Uni pour la dernière fois en juin pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth.

On ne sait pas s’ils rendront visite au monarque, 96 ans, qui réside au château de Balmoral en Écosse. L’auteur Christopher Andersen a déclaré qu’il était peu probable que le couple rencontre le duc et la duchesse de Cambridge.

“Ça va être intéressant dans les prochains jours quand Harry et Megan iront en Europe, et ils vont jouer à cache-cache royal”, a récemment déclaré Andersen à US Weekly.

Anderson, qui a écrit un nouveau livre intitulé “The Day Diana Died”, a souligné que les Cambridges sont actuellement en Écosse avec la reine, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Ils reviendront pendant que les Sussex sont au Royaume-Uni

“Ils sont à l’écart pendant la première partie du voyage des Sussex en Grande-Bretagne, mais sur [Sept. 8]les Sussex reviennent en Grande-Bretagne depuis l’Allemagne “, a expliqué Andersen au point de vente. “Ils vont être, littéralement, à une courte promenade l’un de l’autre sur le terrain de Windsor parce que les Cambridges doivent [return in time to get their] enfants à l’école.”

Alors que les Sussex ont déménagé en Californie, ils ont gardé Frogmore Cottage comme résidence au Royaume-Uni.

“Ça va avoir toutes les marques d’une farce à l’ancienne avec ces gens qui essaient de s’éviter”, a déclaré Anderson au point de vente.

Fin 2021, Andersen a déclaré à Fox News Digital que la relation de Harry avec son frère aîné était tendue.

“Il y a beaucoup de mauvais sang entre eux maintenant”, a affirmé Andersen à l’époque. “C’est vraiment Charles et William contre Harry et Meghan. William est farouchement fidèle à son père. Il pense que son père est un grand personnage historique qui a été sous-estimé. Et il ressent pour son père. Ils aiment tous la reine, mais quand vous ‘ Tu vas peut-être être roi quand tu auras presque 80 ans, c’est une position triste à occuper. Alors William a été aux côtés de son père.”

“Après les funérailles du prince Philip [in 2021], ils ont organisé une réunion avec eux trois – Harry, William et Charles – avec personne d’autre autour », a déclaré Andersen. « Cela ne s’est pas bien passé. Le lendemain, Harry monta dans un avion et partit. Pour le dévoilement de la statue de Diane [that same year]une chose similaire s’est produite [with William]. Même s’ils souriaient d’une oreille à l’autre, ils marchaient dos à dos.”

En réponse, un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré à Fox News Digital que “nous ne commentons jamais ce genre de livres”. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente la maison du duc et de la duchesse de Cambridge, n’a fait “aucun commentaire”. Un porte-parole de Clarence House, qui représente la famille de Charles et Camilla, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Cependant, un porte-parole a déclaré au New York Post que “c’est de la fiction et cela ne vaut pas la peine d’être commenté”. Un porte-parole du duc et de la duchesse et de Sussex n’a pas non plus immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Andersen a déclaré qu’il s’en tenait à ses affirmations.

“J’ai des sources auxquelles je m’intéresse depuis 50 ans”, a déclaré Andersen, qui a déjà écrit plusieurs livres sur la famille royale.

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits” Markle, 41 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le nom rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, dont le surnom de famille est Lilibet, et à sa défunte mère, la princesse Diana.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.