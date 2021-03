Le lundi 22 mars, E! News a appris que le duc et la duchesse de Sussex avaient embauché un producteur primé Ben Browning , qui a récemment été salué pour son travail sur le film nominé aux Oscars Jeune femme prometteuse. Browning sera responsable du contenu pour Archewell Audio et Archewell Productions, collaborant avec l’équipe de Spotify et Netflix pour proposer une programmation significative qui élève et divertit.

