Meghan Markle, le documentaire sur le prince Harry est un « twaddle égoïste » : expert royal

Meghan Markle et le prince Harry étaient déterminés à raconter leur “histoire complète” dans leurs docuseries Netflix à la bombe, mais un expert royal dit qu’ils se sont dépeints comme “les Kardashian sur une base royale”.

Jeudi, le géant du streaming a publié les trois premiers épisodes d’une heure de “Harry & Meghan”, et trois autres sont attendus le 15 décembre. Le programme propose de nouvelles interviews avec le duc et la duchesse de Sussex, ainsi qu’avec leurs amis et experts. sur la race et les médias. Il met également en évidence des photos inédites du couple, ainsi que des journaux vidéo enregistrés par eux – apparemment sur leurs téléphones – à partir de mars 2020 au milieu de leur séparation acrimonieuse de la famille royale britannique.

“Je pense que c’est le plus gros tas de bavardages égoïstes que j’ai vu depuis assez longtemps”, a déclaré Nick Bullen, co-fondateur de Véritable télévision royale, a déclaré à Fox News Digital. “Je veux dire, s’il vous plaît, qu’avons-nous entendu de tout cela auparavant ? Je pense que Netflix est probablement vraiment en colère contre l’interview d’Oprah. [from March 2021] parce qu’elle a tous les trucs vraiment juteux. Ce n’est qu’un résumé de beaucoup de choses dont nous avons entendu parler, comme la colère d’Harry contre la presse. Nous avons entendu parler du soi-disant racisme institutionnel en Grande-Bretagne. Nous avons entendu parler de la formalité de la famille royale britannique, de la façon dont Meghan était une bouffée d’air frais au début – nous avons déjà tout entendu.”

“Ce qui me choque le plus, cependant, c’est qu’il s’agit d’un couple qui est parti pour une vie privée”, a expliqué Bullen. “Ils en avaient marre de l’intrusion de la presse et voulaient leur vie privée. Et dans cette série, ils ont non seulement ouvert leur maison, mais ils ont révélé leurs SMS, ils ont montré des photos de leurs moments les plus privés – là sont même des photos du moment où Harry s’est mis à genoux pour faire sa demande en mariage. C’est juste hypocrite au-delà de toute croyance qu’ils voulaient de l’intimité et maintenant ils ouvrent tous les aspects de leur vie.”

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE PARTAGENT DES DÉTAILS INTIMES SUR LEURS PREMIÈRES RENCONTRES DANS LES DOCUMENTAIRES « HARRY & MEGHAN »

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le père de Harry, le roi Charles III, pendant environ une décennie.

En tant que cinéaste, Bullen a déclaré que le programme ressemblait plus à “une émission de téléréalité” qu’à un documentaire qui aborde tous les aspects de la saga royale. Il s’est également demandé pourquoi les Sussex ont ouvert leur vie à la consommation publique après avoir volontairement choisi d’abandonner leurs rôles de membres de la famille royale et de déménager en Californie. Le couple réside dans la ville côtière de Montecito, où ils élèvent leurs deux enfants.

“C’est formidable pour les téléspectateurs en termes d’émission de téléréalité, mais pourquoi ressentent-ils le besoin de partager cela avec nous s’ils veulent garder une certaine intimité dans leur vie?” se demanda-t-il. “C’est la chose qui m’a le plus surpris, à quel point cela a été lancé. J’ai également été vraiment surpris que ce soit présenté comme un documentaire. Ce n’est pas un documentaire. C’est une émission de téléréalité. Un documentaire a une certaine forme d’équilibre éditorial et des questions sont posées. Les opinions sont soulevées. Mais il n’y a pas de questions. Il n’y a pas d’opinions. Il n’y a qu’une seule vérité dans cette série – et c’est la vérité de Harry et Meghan.

“Je pense que le principal choc et la surprise sont l’utilisation de certains de ces moments intimes”, a poursuivi Bullen. “Vous savez, la famille royale – et Harry et Meghan – ont été très ouverts à ce sujet, vous savez, exposant une grande partie de leur vie. Ils font donc très attention à protéger ce qu’ils peuvent. Et ces moments personnels sont des choses qu’ils chérir et vouloir garder le secret à juste titre. Et pourtant, Harry et Meghan nous parlent de leur voyage en Afrique. [a] moment où ils sont partis juste pour être tous les deux. Personne n’a jamais besoin de savoir ce qui s’est passé là-bas, mais ils révèlent des photographies de là-bas. Ils révèlent même qu’ils ne savaient pas trop comment se saluer dans les premiers instants de l’avion. Et puis ils ont eu un baiser volé à l’arrière du Land Rover.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La série a commencé par raconter l’histoire de la cour de Harry et Markle et l’enthousiasme initial qui a accueilli leur relation. Ce qui était censé être une romance de conte de fées entre un prince britannique et une actrice américaine a pris une tournure sombre avec l’examen minutieux des médias auquel Markle, 41 ans, a été confronté. Cela a rappelé à Harry, 38 ans, la façon dont sa mère, la princesse Diana, a été traitée avant sa mort. un accident de voiture alors qu’il était traqué par des paparazzi.

À un moment donné, l’ancienne star de “Suits” a comparé son interview de fiançailles à une “émission de télé-réalité orchestrée”. Cependant, Bullen a souligné que les Sussex ne faisaient que suivre le protocole royal.

“Je pense que les fiançailles et le mariage ont suivi tous les protocoles royaux normaux”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que quiconque décrirait jamais ces entretiens de fiançailles comme une” émission de téléréalité “. Ce sont des programmes d’information très chorégraphiés sur une actualité [outlet]. Les mariages sont à bien des égards, pas tout à fait des événements d’État, mais certainement des événements nationaux avec tout l’apparat attaché à un mariage royal. Je pense donc que Meghan est quelque peu confuse. Appeler ça une émission de téléréalité et ne pas se rendre compte qu’elle fait sa propre émission de téléréalité en ce moment est quelque peu surprenant.”

Dans les docuseries, les Sussex ont déclaré qu’ils avaient d’abord essayé de suivre les conseils du palais pour garder le silence sur la couverture médiatique. Le couple a allégué que les membres de la famille royale avaient déclaré qu’il s’agissait d’un rite de passage qu’ils devaient tous traverser. Mais le couple a déclaré qu’il se sentait obligé de raconter son histoire parce qu’il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Markle, qui est biracial, était traité.

LES MÉMOIRES DU PRINCE HARRY SERONT « PROVOQUANTES » MAIS « NE DÉTRUISERONT PAS L’INSTITUTION » : LE BIOGRAPHE DE LA PRINCESSE DIANA

“J’ai dit:” La différence ici est l’élément de race “”, a déclaré Harry.

Ce parti pris a des racines profondes dans l’histoire de l’Empire britannique, qui s’est enrichi de l’esclavage des Noirs et de l’extraction des richesses des colonies d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes, a déclaré l’historien et auteur David Olusoga dans l’émission. Ce n’est que depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un grand nombre de Noirs et d’Asiatiques se sont installés en Grande-Bretagne, changeant le visage de la nation.

À un moment donné, Harry a exprimé de profonds remords pour avoir porté un uniforme nazi à la fête costumée d’un ami en 2005, alors qu’il avait 20 ans. Il l’a qualifiée de “l’une des plus grosses erreurs de ma vie” et a souligné qu’il “se sentait tellement honteux par la suite”.

“Je me suis assis et j’ai parlé au grand rabbin de Londres, ce qui a eu un impact profond sur moi”, se souvient-il dans la série. “Je suis allé à Berlin et j’ai parlé à un survivant de l’Holocauste.”

KATE MIDDLETON ET LE PRINCE WILLIAM SURPASSENT MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY DANS LA BATAILLE ROYALE POUR SPOTLIGHT

Bullen a déclaré qu’il n’était pas surpris par la décision de Harry de revenir sur cette controverse alors que le couple allait aborder “tous les moments qu’ils veulent aborder”.

“C’était un moment sur lequel il fallait se pencher s’ils voulaient un jour fermer le chapitre à ce sujet”, a déclaré Bullen. “Sinon, il y aurait toujours ces questions. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en suspens, beaucoup de domaines qui n’ont pas été explorés parce que je ne pense pas qu’ils correspondraient nécessairement au récit. Mais qui sait, peut-être qu’ils le feront viennent dans les trois parties suivantes… Ils semblent juste déterminés à se discuter jusqu’à la nausée.”

Des critiques au Royaume-Uni ont appelé Charles, 74 ans, à dépouiller les Sussex de leurs titres royaux. Bullen a déclaré que même s’il ne croyait pas que le roi choisirait de faire cela à son fils, il estimait que les Sussex devraient cesser complètement d’utiliser leurs titres royaux.

“S’ils ne veulent pas faire partie de la famille royale, s’ils ont le sentiment que leur sorte de royauté les a endommagés à bien des égards, s’ils sentent que la formalité de l’institution va à l’encontre de leurs principes, alors… cela semble légèrement hypocrite pour garder les signes extérieurs de la royauté », a-t-il dit. « Pourquoi ont-ils besoin des titres ? »

On a demandé à Charles s’il avait regardé la série alors qu’il effectuait un engagement jeudi à Londres. Il n’a pas répondu.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.